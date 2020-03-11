Hüseyin Çimşir'den maç sonu Sörloth açıklaması - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
11 Mart 2020, Çarşamba
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Haberler Trabzonspor Hüseyin Çimşir'den maç sonu Sörloth açıklaması

'den maç sonu Sörloth açıklaması

Hüseyin Çimşir'den maç sonu Sörloth açıklaması

'de erteleme maçında deplasmanda 'u 3-1'lik skorla devirdi ve puanını 52 yaptı. Averajla liderlik koltuğuna oturan bordo-mavililerde teknik direktör , maçın 39'uncu dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Sörloth'la ilgili açıklamalarda bulundu. Çimşir, "Biraz sıkıntısı var. Yarın daha net şeyler söyleyebiliriz. Şu an için ciddi bir şey gözükmüyor ama yarın MR ve film çekildikten sonra net şeyler söyleyebiliriz." dedi.

Teknik Direktörü , 'u deplasmanda 3-1 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

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Çimşir'in açıklamaları şu şekilde;

Biraz sıkıntısı var. Yarın daha net şeyler söyleyebiliriz. Şu an için ciddi bir şey gözükmüyor ama yarın MR ve film çekildikten sonra net şeyler söyleyebiliriz.

Maçı kazandığımız için mutluyuz. Başından sonuna kadar hak ettik. Maç eksiğimiz ortadan kalktı vel ider pozisyondayız. Bundan sonrası daha zor. İşimiz daha zor olacak ve rakipler daha farklı bakacaklar. Biz mücadelemize devam edeceğiz. 8 maçta 23 gol atmış, 3 gol ortalamasıyla oynayan, 2.5 puan ortalaması olan bir takım var. Bazen oyun tatmin etmeyebilir ama fedakarlığa ihtiyaç var. Bizim artık hesap yapmamız gerekiyor. Hesaplaşmayı sezon sonunda yaparız, birbirimizi yeriz. Camiada her bireye ihtiyacımız var. Bizler de okuyoruz görüyoruz ama bu işler bu kadar kolay değil. Ondan sonra inşallah sezonu arzu ettiğimiz yerde bitiririz.Her maçı kazanmak ve avantajlı duruma geçmek istiyoruz. Taraftara ihtiyacımız var özellikle iç sahada. Bizi mahrum bırakmasınlar ve maça gelsinler, o coşkuyu hep beraber yaşayalım.'' dedi.

Trabzonspor taraftarınada seslenen teknik adam '' Taraftarımıza sesleniyorum hesaplaşmayalım, hesaplaşmayı sezon sonu yaparız birbirimizi yeriz sıkıntı yok.Şimdi bu oyuncu grubuna destek olalım.'' ifadelerini kullandı.

  1. 11.03.2020
  2. Güncelleme: 11.03.2020 22:52
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