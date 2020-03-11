Hüseyin Çimşir'den maç sonu Sörloth açıklaması
Süper Lig'de erteleme maçında Trabzonspor deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 3-1'lik skorla devirdi ve puanını 52 yaptı. Averajla liderlik koltuğuna oturan bordo-mavililerde teknik direktör Hüseyin Çimşir, maçın 39'uncu dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Sörloth'la ilgili açıklamalarda bulundu. Çimşir, "Biraz sıkıntısı var. Yarın daha net şeyler söyleyebiliriz. Şu an için ciddi bir şey gözükmüyor ama yarın MR ve film çekildikten sonra net şeyler söyleyebiliriz." dedi.
Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, Yeni Malatyaspor'u deplasmanda 3-1 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.
Çimşir'in açıklamaları şu şekilde;
Biraz sıkıntısı var. Yarın daha net şeyler söyleyebiliriz. Şu an için ciddi bir şey gözükmüyor ama yarın MR ve film çekildikten sonra net şeyler söyleyebiliriz.
Maçı kazandığımız için mutluyuz. Başından sonuna kadar hak ettik. Maç eksiğimiz ortadan kalktı vel ider pozisyondayız. Bundan sonrası daha zor. İşimiz daha zor olacak ve rakipler daha farklı bakacaklar. Biz mücadelemize devam edeceğiz. 8 maçta 23 gol atmış, 3 gol ortalamasıyla oynayan, 2.5 puan ortalaması olan bir takım var. Bazen oyun tatmin etmeyebilir ama fedakarlığa ihtiyaç var. Bizim artık hesap yapmamız gerekiyor. Hesaplaşmayı sezon sonunda yaparız, birbirimizi yeriz. Camiada her bireye ihtiyacımız var. Bizler de okuyoruz görüyoruz ama bu işler bu kadar kolay değil. Ondan sonra inşallah sezonu arzu ettiğimiz yerde bitiririz.Her maçı kazanmak ve avantajlı duruma geçmek istiyoruz. Taraftara ihtiyacımız var özellikle iç sahada. Bizi mahrum bırakmasınlar ve maça gelsinler, o coşkuyu hep beraber yaşayalım.'' dedi.
Trabzonspor taraftarınada seslenen teknik adam '' Taraftarımıza sesleniyorum hesaplaşmayalım, hesaplaşmayı sezon sonu yaparız birbirimizi yeriz sıkıntı yok.Şimdi bu oyuncu grubuna destek olalım.'' ifadelerini kullandı.
- 11.03.2020
- Güncelleme: 11.03.2020 22:52
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Yorum
kadri bu sezonda nekadar çok hoca değişti kafam karıştı.
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Toplam 1
Yorum
uruk Hocam emekleriniz için teşekkür ederiz.
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Liderlik aşkına
Toplam 1
Yorum
erol palabıyık aleni hata bu gergin ortamda zor.sen malatya atağı varsa faulleri görme,trabzon atağında olmayanıda çal.duruma göre büyük hata.
Hüseyin Çimşir'den maç sonu Sörloth açıklaması haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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