Hazır olun mesajı

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11 Mart 2020, Çarşamba
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, ve Abdulkadir Parmak'ı sahaya sürmeyi planlıyor.

, Malatyaspor maçı öncesi kadroda revizyona gidecek. 40 yaşındaki çalıştırıcının, stoperde Da Costa'nın yerine 'e görev vermeye hazırlandığı, Ekuban'ı veya Ndiaye'yi kulübeye çekerek Abdulkadir Parmak'ı ilk 11'de sahaya sürmeyi planladığı öğrenildi. Genç oyuncu Abdülkadir Ömür'ün de ilk 11'de oynamaya oldukça istekli olduğu ama yaşadığı uzun süreli sakatlığın ardından 90 dakikayı kaldıracak fiziksel yeterliliğe ulaşmadığı belirtildi.

Dünkü idmanda dün neşeli anlar yaşandı. Abdülkadir Ömür günden güne güç depoluyor.
  1. 11.3.2020
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