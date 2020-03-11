Ertelenen Yeni Malatyaspor-Trabzonspor Ne zaman oynanacak? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı alev aldı. Trabzonspor, belki de sezonun en önemli maçlarından birine çıkacak. Fırtına, mutlak galibiyet peşinde. Yıldız oyuncularıyla Süper Lig'de göze hoş gelen bir futbol oynayan Trabzonspor'un Yeni Malatyaspor karşısındaki en büyük kozu Alexander Sörloth olacak. Süper Lig'in 25. haftasında 24. maçına çıkan ve Gaziantep FK karşısında 2 puan kaybederek büyük darbe alan fırtınada gözler, Yeni Malatyaspor deplasmanında olacak.

TRABZONSPOR'UN YENİ MALATYASPOR KADROSU

Trabzonspor için çok kritik bir viraj olan Yeni Malatyaspor karşılaşmasına götürülen takım kafilesinde, Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler, Arda Akbulut, Hüseyin Türkmen, Gaston Campı, Majıd Hosseını, Atakan Gündüz, Joao Pereıra, Serkan Asan,Abdurrahim Dursun, Filip Novak, Obi mikel, Doğan Erdoğan, Abdulkadir Parmak, Jose Sosa, Badou Ndıaye, Bilal Başacıkoğlu, Abdülkadir Ömür, Anthony Nwakaeme, Alexander Sörloth ve Caleb Ekuban yer alıyor.

YENİ MALATYASPOR-TRABZONSPOR ERTELENEN MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA OYNANACAK?

Elazığ'da yaşanan ve tüm ülkemizi derinden sarsan deprem spor müsabakalarını da etkilemiş, Malatya ve çevre illerdeki tüm müsabakalar ertelenmişti. Bu acı olay Yeni Malatyaspor-Trabzonspor maçının ertelenmesine de sebep olmuştu. 27 Ocak'ta oynanması beklenen Yeni Malatyaspor-Trabzonspor maçı 11 Mart saat 20:00'a ertelendi. Karşılaşma Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanacak.

YENİ MALATYASPOR-TRABZONSPOR CANLI HANGİ KANALDA?

27 Ocak'ta oynanması beklenen ancak deprem sebebiyle ertelenen Yeni Malatyaspor-Trabzonspor karşılaşmasını canlı izlemek için birçok arama yapılıyor. Yeni Malatyaspor-Trabzonspor karşılaşmasını bu akşam saat 20:00'da Bein Sports 1'den canlı izleyebilirsiniz.

YENİ MALATYASPOR-TRABZONSPOR MUHTEMEL 11'LERİ

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Joao Pereira, Gaston Campi, Majid Hosseini, Filip Novak, Obi Mikel, Badou Ndiaye, Jose Sosa, Anthony Nwakaeme, Caleb Ekuban, Alexander Sörloth

Yeni Malatyaspor: Farnolle, Murat, Robin, Mina, Sakıb, Acquah, Donald, Gökhan Töre, Chaaleli, Bifouma, Umut