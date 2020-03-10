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10 Mart 2020, Salı
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istifa etsin

Zekeriya Alp istifa etsin

Divan Başkanı Sürmen: Sen bu engebeli yolda bizim için ufak bir çakıl taşısın. Camiamızın ayağına taş değdirmeyiz.

'un kurulları, MHK Başkanı 'in kulübü mahkeme ile tehdit etmesine sert cevap verdi. Divan Başkanı Ali Sürmen "Emeğimizin çalınmasına göz yummayız. , Zekeriya Alp'in açıklamasına imza atarak taraf olmuştur. Sayın Alp'e soruyoruz. Bugüne kadar sizi açıkça eleştiren yönetici, teknik direktörlerden hangisine cevap verdiniz? Daha önemlisi hangilerine mahkemeye vermekle tehdit ettiniz? Sen bu engebeli yolda bizim için ufak bir çakıl taşısın. Bizler camiamızın ayağına taş değdirmemeye yemin ettik. Dava sözüyle husumet doğmuştur. Zekeriya Alp'i istifaya davet ediyoruz" dedi.
  1. 10.3.2020
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