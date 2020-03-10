Trabzonspor'un BtcTurk Yeni Malatyaspor kafilesi belli oldu - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
10 Mart 2020, Salı
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'un BtcTurk kafilesi belli oldu

Trabzonspor'un BtcTurk Yeni Malatyaspor kafilesi belli oldu

'un ertelenen maçta deplasmanda BtcTurk ile karşılaşacağı maçın kadrosu belli oldu. Manuel da Costa, ve Guilherme, sakatlıkları bulunan , ve Kamil yer almadı.

'un yarın BtcTurk ile yapacağı 'in 19. hafta erteleme maçının kadrosu açıklandı.

Bordo-mavili takımın kadrosuna ertelemeden sonra transfer edilen Manuel da Costa, ve Guilherme, sakatlıkları bulunan , ve Kamil yer almadı. Sakatlıkları geçen ve ise maç kadrosuna dahil edildi.

Hazırlıklarını tamamlayarak özel uçakla 'ya giden bordo-mavili takımın kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler, Arda Akbulut, Hüseyin Türkmen, Gaston Campi, Majid Hosseini, Atakan Gündüz, Joao Pereira, Serkan Asan, Abdurrahim Dursun, Filip Novak, Obi Mikel, Doğan Erdoğan, Abdulkadir Parmak, , Badou Ndiaye, , Abdülkadir Ömür, Anthony Nwakaeme, Alexander Sörloth ve Caleb Ekuban.

  1. 10.03.2020
  2. Güncelleme: 10.03.2020 17:33
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