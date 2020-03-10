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10 Mart 2020, Salı
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Trabzonspor silahı Alexander Sörloth

Süper Ligde ertelenen maçta BtcTurk ile karşılaşacak olan 'un en büyük kozu golcüsü olacak. Bordo-mavililerin bu sezon oynadığı 24 maçta ilk on 11'de sahaya çıkan başarılı futbolcu, 19 kez fileleri havalandırdı.

'in erteleme maçında yarın deplasmanda ile karşılaşacak olan 'un en büyük kozu takımın golcü oyuncusu olacak. Sörloth'un, bu sezon ligde iki kez karşılaşıp gol atamadığı takım bulunmuyor.

Süper Lig'de zirve yarışını yakından ilgilendiren maçta deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor'un en büyük kozu Alexander Sörloth. Son iki haftayı boş geçen golcü oyuncu, adeta temsilcisinde bileniyor. Bordo-mavililerin bu sezon oynadığı 24 maçta ilk on 11'de sahaya çıkan başarılı futbolcu, 19 kez fileleri havalandırdı. Sezonun ilk yarısındaki Yeni Malatyaspor müsabakasında filelerini havalandıramayan Sörloth'un, bu sezon Süper Lig'de iki kez karşılaşıp gol atamadığı takım bulunmuyor. Norveçli oyuncunun, forma giydiği 24 maçın geneline bakıldığında ise gol sessizliği iki haftayı geçmiyor. Sörloth, arkadaşlarının attığı 7 golün de pasını veren isim oldu.

13 TAKIMA GOL ATTI

Sörloth, Süper Lig'de 13 takıma gol atma başarası gösterdi. 24 yaşındaki futbolcu, ağlarını 4, 'ı 3, 'u 2, , , , Rizespor, FK, , MKE Ankaragücü, , ve filelerini ise 1'er defa havalandırdı. Sörloth'ün ligde gol atamadığı takım sayısı ise 4. Yeni Malatyaspor, , ve Denizlispor'a karşı henüz skor üretemeyen Sörloth, bordo-mavili takımın yarın oynayacağı Yeni Malatyaspor ve önümüzdeki haftalarda karşılaşacağı diğer 3 ekip karşısında forma giyip gol atması halinde ligdeki bütün takımlara gol atma başarısı göstermiş olacak.

  1. 10.03.2020
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