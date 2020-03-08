Ahmet Ağaoğlu'dan Halis Özkahya'ya sert sözler: Hakem falan değil! - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
08 Mart 2020, Pazar
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Haberler Trabzonspor Ahmet Ağaoğlu'dan sert sözler: Hakem falan değil!

'dan 'ya sert sözler: Hakem falan değil!

Ahmet Ağaoğlu'dan Halis Özkahya'ya sert sözler: Hakem falan değil!

Başkanı , 'in 25. haftasında Gaziantep FK deplasmanında oynadıkları karşılaşmayla ilgili açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu, maçın hakemi için sert ifadeler kullandı.

'un Gaziantep FK ile deplasmanda oynadığı 25. hafta maçında 'nın kararları tartışma yaratmış, bordo mavili camianın tepkisini çekmişti.

Trabzonspor Başkanı , 1-1 berabere biten mücadele ve Özkahya'nın yönetimiyle ilgili Spor'a değerlendirmelerde bulundu.

Ağaoğlu, "Halis Özkahya hakem falan değil" derken şunları kaydetti:

"MHK ve TFF az hakem olduğunu söyledi. Bu ülke ne beyinler yetiştirdi, 3 tane hakem mi yetiştiremeyecek? Kaldı ki, birçok masrafına kadar paralarını hep kulüpler veriyor. Suratına tükürülen hakem, hala bugün hakemlik yapıyor.

Halis Özkahya iyi bir hakem değil. Hala orada tutmanın ne anlamı var? Sürekli yanlış yapan bir hakem hala oradaysa demek ki bir yerlerden sağlam torpilli. Korunuyor, kollanıyor. Çok mu zor hakem yetiştirmek?

İNGİLTERE'DE VURUR YATIRIRLAR ADAMI

İngiltere'de şu hatayı yapmıyorlar, üst üste hata yapan, yetersiz, eğitimsiz, eğitimlere rağmen hataların ardı arkası gelmeyen hakemleri ellerinde tutmuyorlar. İngiltere'de 3. hatada vurur, yatırırlar adamı. Arkadan gelenlere yol açmak durumundalar.

Gol pozisyonu 4 dakika, 14 tekrar izlenmesine rağmen, kararı açıklamaya giderken dahi, hakemin yüz ifadesinin ve kararsızlığının farkında mısınız? Kendisi de bilmiyordu son ana kadar ne karar verdiğini. 4 dakika, 14 tekrar o pozisyon seyredilir mi? Hakem bile ne kararı verdiğini bilmiyor düdüğü çalana kadar. Bu, hakemin kararsızlığını, eğitimsizliğini gösterir.''

Ağaoğlu, Süper Lig'in 25. haftasında 'un 'ı sahasında konuk ettiği ve 2-2'lik beraberlikle sonuçlanan kritik mücadeleyle ilgili de yorumda bulundu. Ağaoğlu maçı beğendiğini ifade ederken, "Sivasspor - Galatasaray maçı güzeldi, ben zevk aldım. Tarafsız seyredince, insan farklı gözle bakıyor. Sivasspor'u tebrik ediyorum, geldikleri nokta, ortaya koyulan mücadele takdir edilesi. Bizim gibi olumsuzluklarla mücadele eden bir Anadolu takımı" dedi.

  1. 09.03.2020
  2. Güncelleme: 09.03.2020 00:35
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