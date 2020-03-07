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07 Mart 2020, Cumartesi
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Haberler Trabzonspor Çimşir kararını verdi! İşte Gaziantep maçı 11'i...

'dan zirve hesabı

Trabzonspor'dan zirve hesabı

'in 25'inci haftasında şampiyonluk mücadelesi veren deplasmanda FK ile karşı karşıya gelecek. Bordo-mavililer, bugün Gaziantep’i deplasmanda mağlup ederek kalan haftalar öncesi şampiyonluk iddiasını daha güçlü hale getirmek istiyor. İşte zorlu maçın muhtemel 11'leri...

Bordo-mavililer, bugün 'i deplasmanda mağlup ederek kalan haftalar öncesi şampiyonluk iddiasını daha güçlü hale getirmek istiyor.

'de şampiyonluk mücadelesi veren , Gaziantep FK ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Bordo-mavili takımda kritik karşılaşma öncesi sakatlıkları bulunan Hosseini ve Ahmet Canbaz dışında eksik oyuncu bulunmazken, 'in sakatlıktan yeni çıkan Pereira'yı yedek kulübesinde oturtması bekleniyor. Kupa maçında kart cezası nedeniyle oynamayan Mikel'i tekrar 11'de görevlendirecek Çimşir, kaleyi de yeniden Uğurcan Çakır'a bırakacak.

HEPSİ ÇOK ZOR

Teknik direktör Hüseyin Çimşir, Gaziantep deplasmanında oynayacakları karşılaşma öncesi takımına olan güvenini vurguladı. 40 yaşındaki hoca, rakiplerinin ligde çok farklı skorlar alabildiğine vurgu yaparak, "Her maçın ayrı bir zorluğu var. Şu an ligde bulunduğumuz konumdan ötürü her rakibin bize karşı motivasyonu daha da artıyor. Çünkü şampiyonluk mücadelesi veren bir takımı yenmek ekstra enerji katar. Ama deplasmandan istediğimiz sonuçla ayrılacağımızı düşünüyorum" dedi.

FIRTINA ÇOK ÜSTÜN

Trabzonspor ile Gaziantep FK, bugün 5. kez rakip olacaklar. İki takım daha önce, Süper Lig'de 1, 'nda ise 3 kez olmak üzere 4 kez karşılaştılar. Bu periyotta bordo-mavililer 3 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. İki takım arasında Trabzon'da oynanan lig maçını bordo-mavililer 4-1 kazanmıştı.

DEPLASMAN AVCISI

Bir maç eksiğine rağmen ligde dış sahanın en başarılı takımı olan Trabzonspor, 10 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik aldı; 1 yenilgi kaybetti. Rakip fileleri 18 kez sarsan ve 10 gol yiyen bordo-mavililerde, özellikle Sörloth ön plana çıkıyor. Kuzeyin Kralı, 10 deplasman karşılaşmasında tam 8 gol attı. Üst üste Gaziantep ve Yeni deplasmanlarına çıkacak Fırtına'da, Sörloth'un bu performansı en büyük koz. Son olarak 'a karşı Dolmabahçe'de 2 kez ağları havalandıran Norveçli yıldız, çok formda. ekibi bu sezon dış sahadaki tek yenilgisini Demir Grup 'a karşı 165 gün önce almıştı.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER

GAZİANTEP FK: GÜNAY, DJILOBODJI, TOSCA, MORAIS, KANA-BIYIK, GÜRAY, SOUSA, MAXIM,KAYODE, TWUMASI

TRABZONSPOR: UĞURCAN, KAMİL, DA COSTA, CAMPI, NOVAK, SOSA, MIKEL, EKUBAN, NDIAYE, NWAKAEME, SÖRLOTH

  1. 7.3.2020
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