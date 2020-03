Trabzonspor'dan zirve hesabı

Bordo-mavililer, bugün Gaziantep'i deplasmanda mağlup ederek kalan haftalar öncesi şampiyonluk iddiasını daha güçlü hale getirmek istiyor.

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Trabzonspor, Gaziantep FK ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Bordo-mavili takımda kritik karşılaşma öncesi sakatlıkları bulunan Hosseini ve Ahmet Canbaz dışında eksik oyuncu bulunmazken, teknik direktör Hüseyin Çimşir'in sakatlıktan yeni çıkan Pereira'yı yedek kulübesinde oturtması bekleniyor. Kupa maçında kart cezası nedeniyle oynamayan Mikel'i tekrar 11'de görevlendirecek Çimşir, kaleyi de yeniden Uğurcan Çakır'a bırakacak.

HEPSİ ÇOK ZOR

Teknik direktör Hüseyin Çimşir, Gaziantep deplasmanında oynayacakları karşılaşma öncesi takımına olan güvenini vurguladı. 40 yaşındaki hoca, rakiplerinin ligde çok farklı skorlar alabildiğine vurgu yaparak, "Her maçın ayrı bir zorluğu var. Şu an ligde bulunduğumuz konumdan ötürü her rakibin bize karşı motivasyonu daha da artıyor. Çünkü şampiyonluk mücadelesi veren bir takımı yenmek ekstra enerji katar. Ama deplasmandan istediğimiz sonuçla ayrılacağımızı düşünüyorum" dedi.

FIRTINA ÇOK ÜSTÜN

Trabzonspor ile Gaziantep FK, bugün 5. kez rakip olacaklar. İki takım daha önce, Süper Lig'de 1, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 3 kez olmak üzere 4 kez karşılaştılar. Bu periyotta bordo-mavililer 3 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. İki takım arasında Trabzon'da oynanan lig maçını bordo-mavililer 4-1 kazanmıştı.

DEPLASMAN AVCISI

Bir maç eksiğine rağmen ligde dış sahanın en başarılı takımı olan Trabzonspor, 10 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik aldı; 1 yenilgi kaybetti. Rakip fileleri 18 kez sarsan ve 10 gol yiyen bordo-mavililerde, özellikle Sörloth ön plana çıkıyor. Kuzeyin Kralı, 10 deplasman karşılaşmasında tam 8 gol attı. Üst üste Gaziantep ve Yeni Malatya deplasmanlarına çıkacak Fırtına'da, Sörloth'un bu performansı en büyük koz. Son olarak Beşiktaş'a karşı Dolmabahçe'de 2 kez ağları havalandıran Norveçli yıldız, çok formda. Karadeniz ekibi bu sezon dış sahadaki tek yenilgisini Demir Grup Sivasspor'a karşı 165 gün önce almıştı.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER

GAZİANTEP FK: GÜNAY, DJILOBODJI, TOSCA, MORAIS, KANA-BIYIK, GÜRAY, SOUSA, MAXIM,KAYODE, TWUMASI

TRABZONSPOR: UĞURCAN, KAMİL, DA COSTA, CAMPI, NOVAK, SOSA, MIKEL, EKUBAN, NDIAYE, NWAKAEME, SÖRLOTH