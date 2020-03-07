Trabzonspor'dan zirve hesabı
Süper Lig'in 25'inci haftasında şampiyonluk mücadelesi veren Trabzonspor deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. Bordo-mavililer, bugün Gaziantep’i deplasmanda mağlup ederek kalan haftalar öncesi şampiyonluk iddiasını daha güçlü hale getirmek istiyor. İşte zorlu maçın muhtemel 11'leri...
Bordo-mavililer, bugün Gaziantep'i deplasmanda mağlup ederek kalan haftalar öncesi şampiyonluk iddiasını daha güçlü hale getirmek istiyor.
Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Trabzonspor, Gaziantep FK ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Bordo-mavili takımda kritik karşılaşma öncesi sakatlıkları bulunan Hosseini ve Ahmet Canbaz dışında eksik oyuncu bulunmazken, teknik direktör Hüseyin Çimşir'in sakatlıktan yeni çıkan Pereira'yı yedek kulübesinde oturtması bekleniyor. Kupa maçında kart cezası nedeniyle oynamayan Mikel'i tekrar 11'de görevlendirecek Çimşir, kaleyi de yeniden Uğurcan Çakır'a bırakacak.
HEPSİ ÇOK ZOR
Teknik direktör Hüseyin Çimşir, Gaziantep deplasmanında oynayacakları karşılaşma öncesi takımına olan güvenini vurguladı. 40 yaşındaki hoca, rakiplerinin ligde çok farklı skorlar alabildiğine vurgu yaparak, "Her maçın ayrı bir zorluğu var. Şu an ligde bulunduğumuz konumdan ötürü her rakibin bize karşı motivasyonu daha da artıyor. Çünkü şampiyonluk mücadelesi veren bir takımı yenmek ekstra enerji katar. Ama deplasmandan istediğimiz sonuçla ayrılacağımızı düşünüyorum" dedi.
FIRTINA ÇOK ÜSTÜN
Trabzonspor ile Gaziantep FK, bugün 5. kez rakip olacaklar. İki takım daha önce, Süper Lig'de 1, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 3 kez olmak üzere 4 kez karşılaştılar. Bu periyotta bordo-mavililer 3 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. İki takım arasında Trabzon'da oynanan lig maçını bordo-mavililer 4-1 kazanmıştı.
DEPLASMAN AVCISI
Bir maç eksiğine rağmen ligde dış sahanın en başarılı takımı olan Trabzonspor, 10 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik aldı; 1 yenilgi kaybetti. Rakip fileleri 18 kez sarsan ve 10 gol yiyen bordo-mavililerde, özellikle Sörloth ön plana çıkıyor. Kuzeyin Kralı, 10 deplasman karşılaşmasında tam 8 gol attı. Üst üste Gaziantep ve Yeni Malatya deplasmanlarına çıkacak Fırtına'da, Sörloth'un bu performansı en büyük koz. Son olarak Beşiktaş'a karşı Dolmabahçe'de 2 kez ağları havalandıran Norveçli yıldız, çok formda. Karadeniz ekibi bu sezon dış sahadaki tek yenilgisini Demir Grup Sivasspor'a karşı 165 gün önce almıştı.
İŞTE MUHTEMEL 11'LER
GAZİANTEP FK: GÜNAY, DJILOBODJI, TOSCA, MORAIS, KANA-BIYIK, GÜRAY, SOUSA, MAXIM,KAYODE, TWUMASI
TRABZONSPOR: UĞURCAN, KAMİL, DA COSTA, CAMPI, NOVAK, SOSA, MIKEL, EKUBAN, NDIAYE, NWAKAEME, SÖRLOTH
- 7.3.2020
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Toplam 3
Yorum
fb40 Tolga CİĞERCİ' den açık oyuncusu yaratmak istersen daha çok ağlarsın
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Beşiktaş'ta yönetim Fabri ve Sinan Bolat'ı veto etti
Toplam 1
Yorum
mehmet can alissonu alcak halimiz yok maliyete göre en iyi kaleci fabri olur ama onuda yönetim veto etmiş ne diyelim yine istedeğimiz bi oyuncu gelmedi
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Fenerbahçe'de gece yarısı Ersun Yanal gelişmesi! Gözyaşları...
Toplam 3
Yorum
fb. Sevinç gözyaşlarıdır.koca takımı ne hale getirdi.yaptığı transferlere bakın.aldırdığı oyucuyu beyenmiyor.lig bitiyor oyuncunun mevki yok
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