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07 Mart 2020, Cumartesi
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Dış saha seferi başladı

Dış saha seferi başladı

Bordo-mavili takım, kritik bir sürece giriyor… Ligin süper bir hava yakalayan ve maç eksiği ile zirvenin 1 puan gerisinde yer alan , maçıyla birlikte deplasman seferi başlatıyor.

Bordo-mavili takım, kritik bir sürece giriyor… Ligin süper bir hava yakalayan ve maç eksiği ile zirvenin 1 puan gerisinde yer alan , maçıyla birlikte deplasman seferi başlatıyor. 5 haftalık süreçte kendi sahasında sadece ile oynayacak Fırtına, Gaziantep FK, Malatyaspor, ve deplasmanlarına çıkacak. Bordo-mavililer şampiyonluğa giden yolda bu zorlu seriden en az hasarla çıkmak istiyor
  1. 7.3.2020
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