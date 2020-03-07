Derbi sonrası geldiler! Premier Lig'in 2 devi onu istiyor...

Süper Lig'de zirve yarışı tam gaz devam ediyor. İlk 24 haftanın tamamlanmasının ardından kızışan zirve yarışında şu an için Medipol Başakşehir 49 puanla liderlik koltuğunda otururken, onu 48 puanla maç eksiği bulunan Trabzonspor takip ediyor. 48 puanlı ekiplerden Galatasaray 3., Sivasspor ise 4., sırada bulunuyor.

Ahmet Ağaoğlu'ndan Uğurcan ve Sörloth yorumu ??? pic.twitter.com/Ip6TkkwFSK — Fotomaç (@fotomac) February 24, 2020

Ligin şu ana dek gerek takım olarak gerekse bireysel performanslar göz önüne alındığında öne çıkan takımlarından olan Trabzonspor, bu sezon şampiyonluğun en büyük favorisi olarak göze çarpıyor. Özellikle Alexander Sörloth ve Uğurcan Çakır performanslarıyla rakiplerine adeta parmak ısırtıyor. Atanı ve tutanıyla bu sene göz dolduran bordo-mavili ekipte bu iki ismin gelecek sezon takımda kalıp kalmayacağı ise bilinmezken, yönetim iki başarılı oyuncu için çalışmalarını sürdürüyor.

AVRUPA'YI PEŞİNE TAKTI!

Birçok Avrupa kulübünü peşine takan Sörloth'un yanında Uğurcan Çakır için de dev kulüpler devrede. Yurt içinde ve yurt dışında birçok takımın transfer etmek istediği Uğurcan için Premier Lig ekiplerinden Liverpool'un devrede olduğu 23 yaşındaki kaleciyi yakından takip eden kırmızıların yetkilileri, bordo-mavili oyuncuyla ilgili sık sık teknik ekibe rapor sunduğu biliniyordu. İngiliz medyasında çıkan haberlere göre Liverpool Teknik Direktörü Jurgen Klopp'un da Alisson Becker'in alternatifi olarak düşündüğü isimler arasında Uğurcan Çakır başı çektiği, sezon sonunda Uğurcan için 20 milyon Pound civarsı bir bonservis bedeli ödemeye hazır olduğu biliniyordu.

ESKİ CHELSEA'Lİ ÖNERDİ!

Bu gelişmelerin ardından Liverpool'un ezeli rakiplerinden Chelsea'nin de Uğurcan için devreye girdiği öğrenildi. Chelsea teknik patronu Frank Lampard'ın Willy Cabellero'ya formayı kaptıran ve istenilen performansın altında olan Kepa Arrizabalaga'nın takımdan göndermeyi yerine ise güvenebileceği bir isim istemesinin ardından, uzun yıllar Chelsea'de antrenörlük ve scoutluk görevi yürütmüş, şu anda ise Trabzonspor'da antrenör olan Eddie Newton'un Uğurcan Çakır'ı Chelsea'ye önerdiği, 23 yaşındaki genç file bekçisinin özellikle Fenerbahçe karşısında oynanan Türkiye Kupası yarı final mücadelesinde gösterdiği performansın belirleyici olduğu gelen bilgiler arasında...

İki İngiliz devini peşine takan başarılı file bekçisinin nasıl bir yol izleyeceği ise bilinmiyor.

'UĞURCAN ÇAKIR, CECH'TEN BİLE İYİ KALECİ'

Öte yandan Fenerbahçe derbisini tribünden izleyen Leicester'ın scoutı Lee Congerton'ın da başını döndürdü.

Congerton, maç bitimi soluğu Trabzonspor yardımcı antrenörü Newton'ın yanında aldı. Chelsea'de Newton'la beraber 5 yıl çalışan Galli scout, "Hayatımda gördüğüm en iyi kalecilerden birisi. Liverpool'un 25 milyon Euro verdiği kaleci kim diye merak ediyordum" dedi.

Newton da Uğurcan'ın baş döndürücü seviyede birinci sınıf bir kaleci olduğunu söyledi. Newton'ın, Congerton'a, "Bu kadar çabuk öğrenen, kendine güvenen ama alçak gönüllü bir kaleciyle hiç çalışmadım. Cech'in en iyi kaleci olduğunu düşünüyordum ama bu genç ondan daha iyi" dediği belirtildi.