Uğurcan Çakır: Uyumaya utandım - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
04 Mart 2020, Çarşamba
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Haberler Trabzonspor Uğurcan Çakır: Uyumaya utandım

: Uyumaya utandım

Uğurcan Çakır: Uyumaya utandım

Derbide kulübede oturan maç öncesi açıklamalarda bulundu. Uğurcan "'Maçtan önce ülkemiz adın gerçekten üzgünüz. Şehitler için 'tan rahmet diliyorum. 'nda olan askerilerimize buradan desteklediğimizi söylemek istiyorum. haberlerini duyduğumda uyumaya utandım" diye konuştu.

Derbide kulübede oturan maç öncesi açıklamalarda bulundu. Uğurcan "'Maçtan önce ülkemiz adın gerçekten üzgünüz. Şehitler için 'tan rahmet diliyorum. 'nda olan askerilerimize buradan desteklediğimizi söylemek istiyorum. haberlerini duyduğumda uyumaya utandım" diye konuştu.
  1. 4.3.2020
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