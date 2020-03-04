Uğurcan Çakır: Uyumaya utandım
Derbide kulübede oturan Uğurcan Çakır maç öncesi açıklamalarda bulundu. Uğurcan "'Maçtan önce ülkemiz adın gerçekten üzgünüz. Şehitler için Allah'tan rahmet diliyorum. Bahar Kalkan'ı Harekatı'nda olan askerilerimize buradan desteklediğimizi söylemek istiyorum. Şehit haberlerini duyduğumda uyumaya utandım" diye konuştu.
Derbide kulübede oturan Uğurcan Çakır maç öncesi açıklamalarda bulundu. Uğurcan "'Maçtan önce ülkemiz adın gerçekten üzgünüz. Şehitler için Allah'tan rahmet diliyorum. Bahar Kalkan'ı Harekatı'nda olan askerilerimize buradan desteklediğimizi söylemek istiyorum. Şehit haberlerini duyduğumda uyumaya utandım" diye konuştu.
- 4.3.2020
FOTOMAÇ GÜNDEM
prev next
- Fenerbahçe takım otobüsünde Ersun Yanal'ın görüntüsü şaşırttı! | İZLEYİN
- Lukas Podolski bu kez de hamur açtı | İZLEYİN
- Canlı yayında açıkladı! "Fenerbahçe'nin gündeminde 3 isim var"
- Futboldan men edilen Sturridge'den ilk açıklama geldi
- Yunus Emre Sel'den Sturridge yorumu: Mali açıdan Trabzonspor'un önemli bir kazanımı oldu
prev next
- Ozan Tufan, Fenerbahçe taraftarını çıldırttı!
- Fenerbahçe taraftarından Kruse'ye tepki! ''Kadro dışı bırakın''
- Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Trabzonspor ve Galatasaray
- İşte 4 büyük kulüpte sezon sonu sözleşmesi bitecek isimler!
- Bunu kim tahmin edebilirdi ki? Galatasaraylı yıldız Süper Lig'in zirvesinde!
Uğurcan Çakır: Uyumaya utandım haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.