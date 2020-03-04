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04 Mart 2020, Çarşamba
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’den büyük isyan!

Nwakaeme’den büyük isyan!

Bordo-mavili takımın yıldız ismi , bir pozisyonda sinirlerine hakim olamadı. İkili mücadele sırasında hakem Uğurlu, 'nin faul yaptığı gerekçesiyle oyunu durdurdu. oyuncu ise rakibin elle oynamasına rağmen faul çalmasına sinirlendi. bir şekilde bu karara itirazda bulundu. ise araya girip sakinleştirdi.

Bordo-mavili takımın yıldız ismi , bir pozisyonda sinirlerine hakim olamadı. İkili mücadele sırasında hakem Uğurlu, 'nin faul yaptığı gerekçesiyle oyunu durdurdu. oyuncu ise rakibin elle oynamasına rağmen faul çalmasına sinirlendi. bir şekilde bu karara itirazda bulundu. ise araya girip sakinleştirdi.
  1. 4.3.2020
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