Nwakaeme’den büyük isyan!
Bordo-mavili takımın yıldız ismi Nwakaeme, bir pozisyonda sinirlerine hakim olamadı. İkili mücadele sırasında hakem Uğurlu, Nwakame'nin faul yaptığı gerekçesiyle oyunu durdurdu. Nijeryalı oyuncu ise rakibin elle oynamasına rağmen faul çalmasına sinirlendi. Ateşli bir şekilde bu karara itirazda bulundu. Arkadaşları ise araya girip sakinleştirdi.
Bordo-mavili takımın yıldız ismi Nwakaeme, bir pozisyonda sinirlerine hakim olamadı. İkili mücadele sırasında hakem Uğurlu, Nwakame'nin faul yaptığı gerekçesiyle oyunu durdurdu. Nijeryalı oyuncu ise rakibin elle oynamasına rağmen faul çalmasına sinirlendi. Ateşli bir şekilde bu karara itirazda bulundu. Arkadaşları ise araya girip sakinleştirdi.
- 4.3.2020
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