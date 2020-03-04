Ahmet Ağaoğlu: Başımız sağ olsun - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
04 Mart 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Ahmet Ağaoğlu: Başımız sağ olsun

: Başımız sağ olsun

Ahmet Ağaoğlu: Başımız sağ olsun

 Başkanı , maç sonrası A 'a konuştu.

Başkanı , maç sonrası A 'a konuştu. İşte Ağaoğlu'nun sözleri: "Her şeyden önce şehidimiz var. Trabzonlu bir kardeşimiz .Başımız sağ olsun. Böyle günlerde futbol konuşmak istemiyorum. Maçın 20. dakikasıydı haber bize ulaştığı zaman. Askerlerimiz bizim için, omuzlar üzerinde başımız dik dursun, hür bağımsız bir yaşam sürelim diye canını feda eden askerlerimize Allah rahmet eylesin, gazilerimize şifa diliyorum. 35-36 şehit verdik. Bunlar Galatasaraylı, Fenerbahçeli, Sivaslı, Antalyalı, Malatyalı ve Erzurumluydular. Birlik ve beraberliğe ihtiyacımız olan günlerde yaşadıklarımızdan ders çıkarmamız lazım."

  1. 4.3.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Ahmet Ağaoğlu: Başımız sağ olsun haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN