Ahmet Ağaoğlu: Başımız sağ olsun

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, maç sonrası A Spor'a konuştu. İşte Ağaoğlu'nun sözleri: "Her şeyden önce şehidimiz var. Trabzonlu bir kardeşimiz .Başımız sağ olsun. Böyle günlerde futbol konuşmak istemiyorum. Maçın 20. dakikasıydı haber bize ulaştığı zaman. Askerlerimiz bizim için, omuzlar üzerinde başımız dik dursun, hür bağımsız bir yaşam sürelim diye canını feda eden askerlerimize Allah rahmet eylesin, gazilerimize şifa diliyorum. 35-36 şehit verdik. Bunlar Galatasaraylı, Fenerbahçeli, Sivaslı, Antalyalı, Malatyalı ve Erzurumluydular. Birlik ve beraberliğe ihtiyacımız olan günlerde yaşadıklarımızdan ders çıkarmamız lazım."