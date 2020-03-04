2 şok birden

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk ayağında oynanan Trabzonspor - F.Bahçe karşılaşmasında sarı lacivertli futbolcu Simon Falette, 6'ncı dakikada Sosa ile hava topu mücadelesinde çarpıştı. Oyuna devam edemeyen 28 yaşındaki stoper, önce sedye ile ambulansa, oradan da üst bağlarının koptuğu şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Fransız futbolcuda yumuşak dokuda ezilme, kanama, ödem ve kısmi yırtılma tespit edildi. Falette'nin yerine Tolgay Arslan oyuna girdi. Ardından ev sahibi Trabzonspor bir sakatlık şoku yaşadı. Maçın 37. dakikasında sakatlık yaşayan Ndiaye'nin yanına sağlık görevlileri gitti. Oyuncunun maça devam edemeyeceği kulübeye bildirilirken, Ndiaye'nin yerine ise Guilherme oyuna dahil oldu. Ndiaye'nin durumunun ciddi olmadığı belirtildi.