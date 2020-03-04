2 şok birden
Önce Falette sakatlandı, hemen ambulansla hastaneye kaldırıldı Ardından Trabzonsporlu Ndiaye sakatlandı, o da devam edemedi.
Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk ayağında oynanan Trabzonspor - F.Bahçe karşılaşmasında sarı lacivertli futbolcu Simon Falette, 6'ncı dakikada Sosa ile hava topu mücadelesinde çarpıştı. Oyuna devam edemeyen 28 yaşındaki stoper, önce sedye ile ambulansa, oradan da üst bağlarının koptuğu şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Fransız futbolcuda yumuşak dokuda ezilme, kanama, ödem ve kısmi yırtılma tespit edildi. Falette'nin yerine Tolgay Arslan oyuna girdi. Ardından ev sahibi Trabzonspor bir sakatlık şoku yaşadı. Maçın 37. dakikasında sakatlık yaşayan Ndiaye'nin yanına sağlık görevlileri gitti. Oyuncunun maça devam edemeyeceği kulübeye bildirilirken, Ndiaye'nin yerine ise Guilherme oyuna dahil oldu. Ndiaye'nin durumunun ciddi olmadığı belirtildi.
- 4.3.2020
- Fenerbahçe takım otobüsünde Ersun Yanal'ın görüntüsü şaşırttı! | İZLEYİN
- Lukas Podolski bu kez de hamur açtı | İZLEYİN
- Canlı yayında açıkladı! "Fenerbahçe'nin gündeminde 3 isim var"
- Futboldan men edilen Sturridge'den ilk açıklama geldi
- Yunus Emre Sel'den Sturridge yorumu: Mali açıdan Trabzonspor'un önemli bir kazanımı oldu
- Ozan Tufan, Fenerbahçe taraftarını çıldırttı!
- Fenerbahçe taraftarından Kruse'ye tepki! ''Kadro dışı bırakın''
- Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Trabzonspor ve Galatasaray
- İşte 4 büyük kulüpte sezon sonu sözleşmesi bitecek isimler!
- Bunu kim tahmin edebilirdi ki? Galatasaraylı yıldız Süper Lig'in zirvesinde!
2 şok birden haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.