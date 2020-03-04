2 şok birden - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
04 Mart 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor 2 şok birden

2 şok birden

2 şok birden

Önce Falette sakatlandı, hemen ambulansla hastaneye kaldırıldı Ardından Trabzonsporlu Ndiaye sakatlandı, o da devam edemedi.

yarı final ilk ayağında oynanan - F.Bahçe karşılaşmasında sarı lacivertli futbolcu Simon Falette, 6'ncı dakikada Sosa ile hava topu mücadelesinde çarpıştı. Oyuna devam edemeyen 28 yaşındaki stoper, önce sedye ile ambulansa, oradan da üst bağlarının koptuğu şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Fransız futbolcuda yumuşak dokuda ezilme, kanama, ödem ve kısmi yırtılma tespit edildi. Falette'nin yerine oyuna girdi. Ardından ev sahibi Trabzonspor bir sakatlık şoku yaşadı. Maçın 37. dakikasında sakatlık yaşayan Ndiaye'nin yanına sağlık görevlileri gitti. Oyuncunun maça devam edemeyeceği kulübeye bildirilirken, Ndiaye'nin yerine ise Guilherme oyuna dahil oldu. Ndiaye'nin durumunun ciddi olmadığı belirtildi.

  1. 4.3.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

2 şok birden haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN