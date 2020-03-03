Süper Lig'in ikinci yarısına damga vuran istatistik! Trabzonspor ve Galatasaray - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
03 Mart 2020, Salı
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'in ikinci yarısına damga vuran istatistik! ve

Süper Lig'in ikinci yarısına damga vuran istatistik! Trabzonspor ve Galatasaray

'de 'nin deplasmanda 'a 1-0 yenilmesiyle, ikinci devre yoluna namağlup devam eden 2 takım kaldı. Ligin 7 haftası geride kalan ikinci devresinde, puan kaybı bulunmayan ile 1 maçı eksik , yoluna yenilgisiz devam ediyor.

'ın 21 puana ulaştığı ikinci yarıda, ile 16'şar, 12, ile 11 puan topladı.

Trabzonspor maçı ertelenen BtcTurk , oynadığı 6 maçta da puan alamazken, aynı dönemde 1 müsabakası eksik 4, ve ise 5'er puana kazanabildi.

6 TAKIMIN SIRALAMADAKİ YERİ DEĞİŞMEDİ

Ligde 24. haftayı 5. geçen , 6. durumdaki , 9. FK, 15. , 17. MKE Ankaragücü ve 18. 'un, ilk yarı bitimine göre sıralamadaki yeri değişmedi. Galatasaray ve Antalyaspor'un ilk devreye göre 4 basamak ilerlediği ligde, Göztepe ile Gençlerbirliği 2, Medipol Başakşehir, Trabzonspor ve Yukatel Denizlispor 1 sıra yükseldi.

BtcTurk Yeni Malatyaspor, ilk yarı sonuna göre 5 basamak geriye düşerken, Demir Grup Sivasspor ile 3, Çaykur Rizespor ve Kasımpaşa ise 2 sıra geriledi. 'de, konuk takımın hava şartları nedeniyle İzmir'e gelememesi nedeniyle ertelenen 21. haftadaki Göztepe-Çaykur Rizespor karşılaşması 17 Mart Salı günü, Elazığ merkezli deprem sebebiyle ertelenen 19. haftadaki BtcTurk Yeni Malatyaspor-Trabzonspor müsabakası ise 11 Mart Çarşamba günü oynanacak.

İKİNCİ YARI PUAN DURUMU

Ligin ikinci devresinde takımların performansı şöyle:

Takımlar O G B M A Y Av. P
1.Galatasaray 7 7 0 0 19 3 16 21
2.Trabzonspor 6 5 1 0 19 6 13 16
3.Medipol Başakşehir 7 5 1 1 14 7 7 16
4.Fraport TAV Antalyaspor 7 3 3 1 12 9 3 12
5.Göztepe 6 3 2 1 10 5 5 11
6.Demir Grup Sivasspor 7 3 2 2 10 10 0 11
7.Aytemiz Alanyaspor 7 3 1 3 11 8 3 10
8.Beşiktaş 7 3 1 3 11 9 2 10
9.Hes Kablo Kayserispor 7 2 3 2 9 14 -5 9
10.Gençlerbirliği 7 3 0 4 4 10 -6 9
11.Fenerbahçe 7 2 2 3 10 10 0 8
12.MKE Ankaragücü 7 2 2 3 5 8 -3 8
13.Gaziantep FK 7 2 1 4 9 11 -2 7
14.İttifak Holding Konyaspor 7 1 4 2 4 8 -4 7
15.Yukatel Denizlispor 7 1 2 4 4 9 -5 5
16.Kasımpaşa 7 1 2 4 5 15 -10 5
17.Çaykur Rizespor 6 1 1 4 7 12 -5 4
18.BtcTurk Yeni Malatyaspor 6 0 0 6 3 12 -9 0
  1. 03.03.2020
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