Sihirbaz Fotomaç okuyor - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
03 Mart 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Sihirbaz Fotomaç okuyor

Sihirbaz Fotomaç okuyor

Sihirbaz Fotomaç okuyor

'un yıldızı, 5-2 kazandıkları mücadelesinde müthiş bir sergilemişti.

Trabzonspor'un yıldızı, 5-2 kazandıkları mücadelesinde müthiş bir sergilemişti. FOTOMAÇ da Nijeryalı futbolcunun, Badou Ndiaye ile bir fotoğrafını paylaşarak "Terminatör" başlığını atmıştı. Nwakaeme, Ndiaye'yi de etiketleyerek bu sayfayı İnstagram hesabından paylaştı.

  1. 3.3.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Sihirbaz Fotomaç okuyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN