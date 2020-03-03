Sihirbaz Fotomaç okuyor

Trabzonspor'un yıldızı, 5-2 kazandıkları Çaykur Rizespor mücadelesinde müthiş bir futbol sergilemişti. FOTOMAÇ da Nijeryalı futbolcunun, Badou Ndiaye ile bir fotoğrafını paylaşarak "Terminatör" başlığını atmıştı. Nwakaeme, Ndiaye'yi de etiketleyerek bu sayfayı İnstagram hesabından paylaştı.