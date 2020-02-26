Sörloth ülkesıne gitti - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
26 Şubat 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Sörloth ülkesıne gitti

ülkesıne gitti

Sörloth ülkesıne gitti

, maçının hazırlıkların sürdürdü. kız kardeşinin doğum yapacak olması nedeniyle ülkesine giden , kasığında bulunan , ayak başparmağında ödem olan ve sakatlıkları devam eden katılmadı.

, maçının hazırlıkların sürdürdü. kız kardeşinin doğum yapacak olması nedeniyle ülkesine giden , kasığında bulunan , ayak başparmağında ödem olan ve sakatlıkları devam eden katılmadı.
  1. 26.2.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Sörloth ülkesıne gitti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN