O büyük bir değer
Süper Lig'in 23. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş'ın 2-2 berabere kaldığı karşılaşmada bordo-mavililerin attığı ikinci golün asistini yapan Caleb Ekuban ülkesinde gündem oldu.Gana basını, Ekuban'ın Sörloth'a yaptığı müthiş asistin videosunu paylaştı. Haberlerde "Kenardan gelen Ekuban yenilgiye karşı koydu. Attığı muhteşem pasla Sörloth'u golle buluşturdu. O Trabzonspor için çok büyük bir değer" diye yazdılar.
Süper Lig'in 23. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş'ın 2-2 berabere kaldığı karşılaşmada bordo-mavililerin attığı ikinci golün asistini yapan Caleb Ekuban ülkesinde gündem oldu.Gana basını, Ekuban'ın Sörloth'a yaptığı müthiş asistin videosunu paylaştı. Haberlerde "Kenardan gelen Ekuban yenilgiye karşı koydu. Attığı muhteşem pasla Sörloth'u golle buluşturdu. O Trabzonspor için çok büyük bir değer" diye yazdılar.
EKUBAN HIRS KÜPÜ
Ganalı Ekuban, antrenmandaki performansı ile göz doldurdu. Oldukça hırslı gözüken 25 yaşındaki golcü oyuncu, teknik ekipten de bol bol tebrik aldı. Ekuban'ın cumartesi günü oynanacak olan Çaykur Rizespor maçında formayı almak için oldukça istekli olduğu belirtildi.
- 26.2.2020
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Kuzeyin yıldızları: Haaland ve Sörloth
Toplam 1
Yorum
FAHRETTİN SALİHOĞLU BEŞİKTAŞ A DİKKAT MACIN İLK DAKİKALARINDA GÖZDE OYUNCULARIMIZI SAKATLAMAYA YÖNELİK ÇABALARI OLACAKTIR FUTBOLCULARI UYARALIK DİKKAT
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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler kalecilerde olacak
Toplam 1
Yorum
kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
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Galatasaray'a Lemina ve Saracchi müjdesi
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Yorum
erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
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