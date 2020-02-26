O büyük bir değer - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
26 Şubat 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor O büyük bir değer

O büyük bir değer

O büyük bir değer

'in 23. haftasında ile 'ın 2-2 berabere kaldığı karşılaşmada bordo-mavililerin attığı ikinci golün asistini yapan ülkesinde gündem oldu.Gana basını, Ekuban'ın 'a yaptığı müthiş asistin videosunu paylaştı. Haberlerde "Kenardan gelen Ekuban yenilgiye karşı koydu. Attığı muhteşem pasla Sörloth'u golle buluşturdu. O Trabzonspor için çok büyük bir değer" diye yazdılar.

Süper Lig'in 23. haftasında ile 'ın 2-2 berabere kaldığı karşılaşmada bordo-mavililerin attığı ikinci golün asistini yapan ülkesinde gündem oldu.Gana basını, Ekuban'ın 'a yaptığı müthiş asistin videosunu paylaştı. Haberlerde "Kenardan gelen Ekuban yenilgiye karşı koydu. Attığı muhteşem pasla Sörloth'u golle buluşturdu. O Trabzonspor için çok büyük bir değer" diye yazdılar.

EKUBAN HIRS KÜPÜ

Ganalı Ekuban, antrenmandaki performansı ile göz doldurdu. Oldukça hırslı gözüken 25 yaşındaki golcü oyuncu, teknik ekipten de bol bol tebrik aldı. Ekuban'ın cumartesi günü oynanacak olan maçında formayı almak için oldukça istekli olduğu belirtildi.

  1. 26.2.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

O büyük bir değer haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN