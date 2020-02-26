O büyük bir değer

Süper Lig'in 23. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş'ın 2-2 berabere kaldığı karşılaşmada bordo-mavililerin attığı ikinci golün asistini yapan Caleb Ekuban ülkesinde gündem oldu.Gana basını, Ekuban'ın Sörloth'a yaptığı müthiş asistin videosunu paylaştı. Haberlerde "Kenardan gelen Ekuban yenilgiye karşı koydu. Attığı muhteşem pasla Sörloth'u golle buluşturdu. O Trabzonspor için çok büyük bir değer" diye yazdılar.

EKUBAN HIRS KÜPÜ

Ganalı Ekuban, antrenmandaki performansı ile göz doldurdu. Oldukça hırslı gözüken 25 yaşındaki golcü oyuncu, teknik ekipten de bol bol tebrik aldı. Ekuban'ın cumartesi günü oynanacak olan Çaykur Rizespor maçında formayı almak için oldukça istekli olduğu belirtildi.