Sörloth zaten bizim oyuncumuz
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, birçok konuda önemli açıklamalar yaptı. 2 gol attığı Beşiktaş maçında scoutların izlediği Alexander Sörloth'un bonservis konusuna da açıklık getirdi: Sörloth'un sözleşmesi neden herkese dert oldu! Satın alma opsiyonu zaten bizde. Merak etmeyin biz ne yaptığımızı biliyoruz.
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, birçok konuda önemli açıklamalar yaptı. 2 gol attığı Beşiktaş maçında scoutların izlediği Alexander Sörloth'un bonservis konusuna da açıklık getirdi. Ağaoğlu "Sörloth'un sözleşmesi neden herkesin derdi oldu? Bizde kiralık. Satın alma opsiyonu önümüzdeki yılın Mayıs ayına kadar bende. Sörloth geldiğinde söylenen sözleri ben hatırlıyorum. Biz ne yaptığını bilen bir kulübüz" ifadelerini kullandı. Ağaoğlu,"Uğurcan Avrupa'nın en iyi 3 kalecisinden biri. Sörloth da Avrupa'nın en iyi 5 forveti arasında yer alıyor. İkisi de bizde. Bu da Trabzonspor adına büyük bir şans. Uğurcan ülke futbolu için de büyük bir şans" dedi. 2-2 biten Beşiktaş karşılaşması için şunları söyledi: Kötü oynamadık. Beşiktaş, Türkiye'deki en zor deplasman. Sene sonu geldiğinde 1 puanla şampiyon olursanız o en önemli puan olur. Fikstür yoğun. Daha önümüzde çok maç var"
BÜYÜK KONUŞANLARI GÖRDÜK
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, büyük konuşanların sonunun kötü olduğunu söyledi. Ağaoğlu "Büyük konuşanların sonunda nasıl bir tabloyla karşılaştığını görüyoruz. Hiçbir kulüp başkanı böyle konuşmamalı. Rakibinize saygı duymalısınız. Yoksa cezayı keserler" dedi.
- 25.2.2020
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Kuzeyin yıldızları: Haaland ve Sörloth
Toplam 1
Yorum
FAHRETTİN SALİHOĞLU BEŞİKTAŞ A DİKKAT MACIN İLK DAKİKALARINDA GÖZDE OYUNCULARIMIZI SAKATLAMAYA YÖNELİK ÇABALARI OLACAKTIR FUTBOLCULARI UYARALIK DİKKAT
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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler kalecilerde olacak
Toplam 1
Yorum
kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
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Galatasaray'a Lemina ve Saracchi müjdesi
Toplam 1
Yorum
erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
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