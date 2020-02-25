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25 Şubat 2020, Salı
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Sörloth zaten bizim oyuncumuz

Sörloth zaten bizim oyuncumuz

Başkanı , birçok konuda önemli açıklamalar yaptı. 2 gol attığı maçında scoutların izlediği 'un bonservis konusuna da açıklık getirdi: Sörloth'un sözleşmesi neden herkese dert oldu! alma opsiyonu zaten bizde. Merak etmeyin biz ne yaptığımızı biliyoruz.

Başkanı , birçok konuda önemli açıklamalar yaptı. 2 gol attığı maçında scoutların izlediği 'un bonservis konusuna da açıklık getirdi. Ağaoğlu "Sörloth'un sözleşmesi neden herkesin derdi oldu? Bizde kiralık. alma opsiyonu önümüzdeki yılın Mayıs ayına kadar bende. Sörloth geldiğinde söylenen sözleri ben hatırlıyorum. Biz ne yaptığını bilen bir kulübüz" ifadelerini kullandı. Ağaoğlu," 'nın en iyi 3 kalecisinden biri. Sörloth da Avrupa'nın en iyi 5 forveti arasında yer alıyor. İkisi de bizde. Bu da Trabzonspor adına büyük bir şans. Uğurcan ülke futbolu için de büyük bir şans" dedi. 2-2 biten Beşiktaş karşılaşması için şunları söyledi: Kötü oynamadık. Beşiktaş, 'deki en zor deplasman. Sene sonu geldiğinde 1 puanla şampiyon olursanız o en önemli puan olur. Fikstür yoğun. Daha önümüzde çok maç var"

BÜYÜK KONUŞANLARI GÖRDÜK

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, büyük konuşanların sonunun kötü olduğunu söyledi. Ağaoğlu "Büyük konuşanların sonunda nasıl bir tabloyla karşılaştığını görüyoruz. Hiçbir kulüp başkanı böyle konuşmamalı. Rakibinize saygı duymalısınız. Yoksa cezayı keserler" dedi.

  1. 25.2.2020
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