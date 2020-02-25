Sörloth zaten bizim oyuncumuz

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, birçok konuda önemli açıklamalar yaptı. 2 gol attığı Beşiktaş maçında scoutların izlediği Alexander Sörloth'un bonservis konusuna da açıklık getirdi. Ağaoğlu "Sörloth'un sözleşmesi neden herkesin derdi oldu? Bizde kiralık. Satın alma opsiyonu önümüzdeki yılın Mayıs ayına kadar bende. Sörloth geldiğinde söylenen sözleri ben hatırlıyorum. Biz ne yaptığını bilen bir kulübüz" ifadelerini kullandı. Ağaoğlu,"Uğurcan Avrupa'nın en iyi 3 kalecisinden biri. Sörloth da Avrupa'nın en iyi 5 forveti arasında yer alıyor. İkisi de bizde. Bu da Trabzonspor adına büyük bir şans. Uğurcan ülke futbolu için de büyük bir şans" dedi. 2-2 biten Beşiktaş karşılaşması için şunları söyledi: Kötü oynamadık. Beşiktaş, Türkiye'deki en zor deplasman. Sene sonu geldiğinde 1 puanla şampiyon olursanız o en önemli puan olur. Fikstür yoğun. Daha önümüzde çok maç var"

BÜYÜK KONUŞANLARI GÖRDÜK

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, büyük konuşanların sonunun kötü olduğunu söyledi. Ağaoğlu "Büyük konuşanların sonunda nasıl bir tabloyla karşılaştığını görüyoruz. Hiçbir kulüp başkanı böyle konuşmamalı. Rakibinize saygı duymalısınız. Yoksa cezayı keserler" dedi.