Fatih Karagümrük 2-0 Eskişehirspor | MAÇ SONUCU

TFF 1. Lig'in 24. haftasında Fatih Karagümrük ile Eskişehirspor karşı karşıya geldi. Vefa Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Karagümrük, 2-0'lık skorla kazandı.



Karagümrük'e galibiyeti getiren golleri 37. dakikada Ramazan Civelek ve 55. dakikada Fatih Kuruçuk attı.



Eskişehirspor'da 81. dakikada kaleci Ekrem Kılıçarslan kırmızı kart gördü. 3 oyuncu değişikliğini daha önce kullanan konuk ekipte sonradan maça dahil olan savunma oyuncusu Bedirhan Altunbaş, kalan bölümde kaleyi korudu.



Bu sonucun ardından Karagümrük, puanını 37'ye yükseltti ve maç fazlasıyla 5. sıraya yükseldi. Eskişehirspor ise 16 puan ile son sırada kaldı.



Karagümrük, gelecek hafta Osmanlıspor'a konuk olacak. Eskişehirspor ise sahasında Akhisarspor'u ağırlayacak.





MAÇTAN DAKİKALAR:

33. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazından Ndao'nun yaptığı ortada kale önünde Yalçın Ayhan'ın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

37. dakikada sol taraftan Bülent Kocabey'in içeri çevirdiği topa Sobiech kontrol ederek aşırtma vuruşunu yaptı. Kale önünde seken topu takip eden Ramazan Civelek'in kafayla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

43. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Metehan'ın dar açıdan sert şutunda meşin yuvarlağı kaleci Aykut kornere çeldi.

55. dakikada sol taraftan Bülent'in kullandığı köşe vuruşunda Fatih'in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0

81. dakikada Eskişehirspor kalecisi Ekrem Kılıçarslan topa ceza sahası dışında müdahale ettiği için hakem Bahattin Şimşek kırmızı kartına başvurarak bu oyuncuyu oyundan attı. Oyuncu değişiklik hakkını doldurmuş olan Eskişehirspor'da Bedirhan Altunbaş kaleye geçen isim oldu.

90+3. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Engin Bekdemir'in kalede bulunan Bedirhan ile karşı karşıya kalarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak Bedirhan Altunbaş'ta kaldı.

Stat: Vefa

Hakemler: Bahattin Şimşek xx, Oğuz Terzi xx, Ömer Tevfik Özkoç xx

Fatih Karagümrük: Aykut xx, Koray Altınay xx, Fatih Kuruçuk xx, Yalçın Ayhan xx, Bülent Cevahir xx, Attamah xx, Sabo xx (Zeki Yıldırım dk. 70 x), Emeghara xx, Ramazan Civelek xxx (Engin Bekdemir dk. 62 x), Ndao xx (Darri dk. 85 ?), Sobiech xx

Yedekler: Murat Hocaoğlu, Efe Tatlı, Ahmet Aras, Çağrı Ortakaya, Erdal Öztürk

Teknik Direktör: Ömer Erdoğan

Eskişehirspor: Ekrem Kılıçarslan x, Mehmet Feyzi Yıldırım xx, Mevlüt Çelik xx, Erdal Akdarı xx, Cemali Sertel xx (Bedirhan Altunbaş dk. 30 x), Alperen Kocabaş xx, Furgan Polat xx (İbrahim Halil Öner dk. 60 x), Furkan Balaban xx, Mete Demir xx (Onur Bayramoğlu dk. 72 x), Mehmet Özcan xx, Metehan Altunbaş xx

Yedekler: Ebrar Yiğit Aydın, Doğukan Ünal, Hasan Ulaş Uyğur, Selman Çiftkanatlı, Tolga Yakut, Berkay Tanır, Muhammet Yahya Akbulut

Teknik Direktör: Mustafa Özer

Goller: Ramazan Civelek (dk. 37), Fatih Kuruçuk (dk. 55) (Fatih Karagümrük)

Kırmızı kart: Ekrem Kılıçarslan (dk. 81) (Eskişehirspor)

Sarı kartlar: Sabo(Fatih Karagümrük), Cemali Sertel, İbrahim Halil Öner, Alperen Kocabaş (Eskişehirspor)