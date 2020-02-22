Trabzonspor tribünlerinde 'Burak Yılmaz' sesleri!
Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Konuk ekip taraftarları daha önce takımlarında forma giymiş olan Burak Yılmaz için tezahüratta bulundu.
Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş sahasında Trabzonspor'u ağırladı. Vodafone Park'ta binlerce taraftarın statı doldurduğu karşılaşma öncesi iki ekipte ısınmak üzere sahaya çıktı. Bu esnada ilginç bir enstantane yaşandı.
Daha önce şu an rakip olarak çıktığı Trabzonspor'da da forma giyen tecrübeli golcü Burak Yılmaz aleyhine bordo-mavili taraftarların olduğu tribünlerden tezahüratlar yükseldi.
- 22.02.2020
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