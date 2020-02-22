Trabzonspor tribünlerinde 'Burak Yılmaz' sesleri! - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
22 Şubat 2020, Cumartesi
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tribünlerinde '' sesleri!

Trabzonspor tribünlerinde 'Burak Yılmaz' sesleri!

'in 23. haftasında ile karşı karşıya geldi. Konuk ekip taraftarları daha önce takımlarında forma giymiş olan için tezahüratta bulundu.

'in 23. haftasında sahasında 'u ağırladı. Vodafone Park'ta binlerce taraftarın statı doldurduğu karşılaşma öncesi iki ekipte ısınmak üzere sahaya çıktı. Bu esnada ilginç bir enstantane yaşandı.

Daha önce şu an rakip olarak çıktığı Trabzonspor'da da forma giyen tecrübeli golcü aleyhine bordo-mavili taraftarların olduğu tribünlerden tezahüratlar yükseldi.

  1. 22.02.2020
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