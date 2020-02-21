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21 Şubat 2020, Cuma
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'da maçı öncesi kötü haber! ...

Trabzonspor'da Beşiktaş maçı öncesi kötü haber! Nwakaeme...

Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak - derbisi öncesinde bordo mavililere kötü haber geldi. Buna göre Trabzonspor'un yıldızı 'nin, İstanbul'da oynanacak karşılaşmaya götürülmeyeceği ve kadrodan çıkartıldığı bildirildi.

Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanına konuk olacak olan 'da şoku yaşandı.

Geçen hafta oynanan Sivasspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan Nijeryalı futbolcu, bu hafta içinde takımla birlikte antrenmanlara çıkmasına rağmen ile oynanacak maçın kadrosuna alınmadı.

Trabzonspor'un konu ile ilgili açıklaması şu şekilde;

Süper Lig Cemil Usta Sezonunun 23. haftasında deplasmanda oynayacağımız Beşiktaş maçı kamp kafilemiz belli oldu. Buna göre kafilemiz şu futbolculardan oluşuyor;

UĞURCAN ÇAKIR
ERCE KARDEŞLER
ARDA AKBULUT
SERKAN ASAN
JOAO PEREIRA
ABDURRAHİM DURSUN
FILIP NOVAK
HÜSEYİN TÜRKMEN
GASTON CAMPI
MANUEL DA COSTA
MANOEL MESSİAS
DOĞAN ERDOĞAN
KAMİL AHMET ÇÖREKÇİ
ABDULKADİR PARMAK
JOSE SOSA
BADOU NDIAYE
BİLAL BAŞACIKOĞLU
GUILHERME
DANIEL STURRIDGE
ALEXANDER SORLOTH
CALEB EKUBAN

Trabzonspor'da şampiyonluğun anahtarı dış saha maçları

  1. 21.02.2020
  2. Güncelleme: 21.02.2020 12:58
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