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20 Şubat 2020, Perşembe
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yeni rekor peşinde

Trabzonspor yeni rekor peşinde

'de üst üste 6 galibiyet alan , son 9 sezonun en uzun galibiyet serisine ulaştı. Son olarak 2010-11 sezonunun 24, 25, 26, 27, 28 ve 29'uncu haftalarında oynadığı karşılaşmaları kazanarak 6 maçlık galibiyet serisi yakalayan bordo-mavililer, sonraki süreçte ilk kez bu sezon 6 maçlık galibiyet serisine ulaştı.

Süper Lig'de üst üste 6 galibiyet alan , son 9 sezonun en uzun galibiyet serisine ulaştı. Son olarak 2010-11 sezonunun 24, 25, 26, 27, 28 ve 29'uncu haftalarında oynadığı karşılaşmaları kazanarak 6 maçlık galibiyet serisi yakalayan bordo-mavililer, sonraki süreçte ilk kez bu sezon 6 maçlık galibiyet serisine ulaştı. Bordo-mavililer hafta sonu deplasmanda karşılaşacağı 'ı mağlup etmesi durumunda 2003- 2004 sezonundaki 11 maçlık galibiyet serisinden sonraki en uzun galibiyet serisini yakalayacak.

  1. 20.2.2020
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