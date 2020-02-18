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18 Şubat 2020, Salı
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detayı ortaya çıktı! 'e...

Hüseyin Çimşir detayı ortaya çıktı! Şenol Güneş'e...

Süper Ligi'in 22. haftasında sahasında DG 'u 2-1 mağlup ederek 9 sezon sonra liderliğe yükselen 'da, genç camiaya güven veriyor.

Ünal Karaman'ın ardından göreve gelen 40 yaşındaki yönetimindeki yüzleri güldürüyor. Genç teknik adam yönetiminde ekibi ligde ve kupada oynadığı 8 maçtan gülerek ayrıldı.

'nda Denizlispor ve BB Erzurumspor'u eleyerek yarı finalde 'nin rakibi olan Trabzonspor, 'de ise , Fenerbahçe, ve son olarak DG 'u yenerek bir maç eksikle 9 sezon sonra liderlik koltuğuna oturdu.

PUAN KAYBETTİĞİ RAKİPLERİNİ YENDİ

Trabzonspor, Süper Lig'in ilk yarısında puan kaybettiği rakipleri karşısında ikinci yarıda sahadan galibiyetle ayrılan taraf oldu. Bordo-mavililer ligin ilk haftasında Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalırken ikinci maçta ise sahadan 6-0 galip ayrıldı. Deplasmanda Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Karadeniz ekibi sahasında ise ezeli rakibini 2-1'le geçti. Evinde Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor deplasmanda oynadığı maçı ise 2-0 kazandı. Sivasspor ile deplasmanda oynadığı ilk maçı 2-1 kaybeden bordo-mavililer evinde ise rakibini 2-1 mağlup etmeyi başardı.

BEŞİKTAŞ'I YENERSE ŞENOL GÜNEŞ'İ YAKALAYACAK

Evinde Sivasspor'u yenerek Süper Lig'de çıktığı ilk 4 maçı kazanma başarısı gösteren Hüseyin Çimşir, 2008-09 sezonundan bordo-mavili takımla çıktığı ilk 4 lig maçını kazanan Ahmet Özen'i yakaladı. Çimşir, 22 Şubat Cumartesi günü deplasmanda oynanacak maçını kazanması halinde 2004-2005 sezonunda takımın başına geçen 'in 5 maçlık galibiyet serisini yakalamış olacak. Söz konusu dönemde Şenol Güneş, ligin 18. haftasında takımın başına geçerek 5 maçlık galibiyet serisi yakalamıştı. Hüseyin Çimşir, deplasmanda oynanacak olan Beşiktaş müsabakasını kazanması halinde 15 sezon sonra bordo-mavili takımın başında çıktığı ilk 5 maçı kazanan ilk teknik direktör olacak.

İSTANBUL'DA ÜÇ BÜYÜKLERE KARŞI İLK MAÇ

Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, İstanbul'da 3 büyüklere karşı ilk maçını Beşiktaş'a karşı oynayacak. Fenerbahçe ile Trabzon'da oynanan maçı 2-1 kazanan bordo-mavililer, zirve yolunda Beşiktaş engelini de 3 puanla geçmeyi hedefliyor.


  1. 18.02.2020
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