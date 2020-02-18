Hüseyin Çimşir detayı ortaya çıktı! Şenol Güneş'e...
Süper Ligi'in 22. haftasında sahasında DG Sivasspor'u 2-1 mağlup ederek 9 sezon sonra liderliğe yükselen Trabzonspor'da, genç teknik direktör Hüseyin Çimşir camiaya güven veriyor.
Teknik Direktör Ünal Karaman'ın ardından göreve gelen 40 yaşındaki Hüseyin Çimşir yönetimindeki Trabzonspor yüzleri güldürüyor. Genç teknik adam yönetiminde Karadeniz ekibi ligde ve kupada oynadığı 8 maçtan gülerek ayrıldı.
Ziraat Türkiye Kupası'nda Denizlispor ve BB Erzurumspor'u eleyerek yarı finalde Fenerbahçe'nin rakibi olan Trabzonspor, Süper Lig'de ise Kasımpaşa, Fenerbahçe, Gençlerbirliği ve son olarak DG Sivasspor'u yenerek bir maç eksikle 9 sezon sonra liderlik koltuğuna oturdu.
PUAN KAYBETTİĞİ RAKİPLERİNİ YENDİ
Trabzonspor, Süper Lig'in ilk yarısında puan kaybettiği rakipleri karşısında ikinci yarıda sahadan galibiyetle ayrılan taraf oldu. Bordo-mavililer ligin ilk haftasında Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalırken ikinci maçta ise sahadan 6-0 galip ayrıldı. Deplasmanda Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Karadeniz ekibi sahasında ise ezeli rakibini 2-1'le geçti. Evinde Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor deplasmanda oynadığı maçı ise 2-0 kazandı. Sivasspor ile deplasmanda oynadığı ilk maçı 2-1 kaybeden bordo-mavililer evinde ise rakibini 2-1 mağlup etmeyi başardı.
BEŞİKTAŞ'I YENERSE ŞENOL GÜNEŞ'İ YAKALAYACAK
Evinde Sivasspor'u yenerek Süper Lig'de çıktığı ilk 4 maçı kazanma başarısı gösteren Hüseyin Çimşir, 2008-09 sezonundan bordo-mavili takımla çıktığı ilk 4 lig maçını kazanan Ahmet Özen'i yakaladı. Çimşir, 22 Şubat Cumartesi günü deplasmanda oynanacak Beşiktaş maçını kazanması halinde 2004-2005 sezonunda takımın başına geçen Şenol Güneş'in 5 maçlık galibiyet serisini yakalamış olacak. Söz konusu dönemde Şenol Güneş, ligin 18. haftasında takımın başına geçerek 5 maçlık galibiyet serisi yakalamıştı. Hüseyin Çimşir, deplasmanda oynanacak olan Beşiktaş müsabakasını kazanması halinde 15 sezon sonra bordo-mavili takımın başında çıktığı ilk 5 maçı kazanan ilk teknik direktör olacak.
İSTANBUL'DA ÜÇ BÜYÜKLERE KARŞI İLK MAÇ
Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, İstanbul'da 3 büyüklere karşı ilk maçını Beşiktaş'a karşı oynayacak. Fenerbahçe ile Trabzon'da oynanan maçı 2-1 kazanan bordo-mavililer, zirve yolunda Beşiktaş engelini de 3 puanla geçmeyi hedefliyor.
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‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
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