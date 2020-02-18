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18 Şubat 2020, Salı
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’ı yenerse 15 yılın rekoru

Beşiktaş’ı yenerse 15 yılın rekoru

hafta sonu deplasmanda karşılaşacağı 'ı mağlup etmesi durumunda 2003-04'teki 11 maçlık galibiyet serisinden sonraki en uzun galibiyet serisini yakalayacak.

Süper Lig'de İttifak Holding Konyaspor, Hes Kablo Kayserispor, , ve maçlarının ardından Demir Grup Sivasspor'u da mağlup ederek ligde üst üste 6 galibiyet alan , son 9 sezonun en uzun galibiyet serisine ulaştı. Son olarak 2010-11'in 24, 25, 26, 27, 28 ve 29'uncu haftalarında kazanarak 6'da 6 yapan Fırtına, sonraki süreçte ilk kez bunu başardı. Bordo- mavililer hafta sonu deplasmanda karşılaşacağı 'ı mağlup etmesi durumunda 2003-04'teki 11 maçlık galibiyet serisinden sonraki en uzun galibiyet serisini yakalayacak.
  1. 18.2.2020
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