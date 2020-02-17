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17 Şubat 2020, Pazartesi
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Nwakaeme sakatlandı

Nwakaeme sakatlandı

devinin yıldızı maçın ilk yarısında sakatlanıp kenara geldi. Yerine girdi.

devinin yıldızı maçın ilk yarısında sakatlanıp kenara geldi. Yerine girdi. Maç öncesi adı 11'de olan Hosseini de ısınırken sakatlık yaşadı. Da Costa forma giydi.
  1. 17.2.2020
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