Bitirmek önemli
Yiğidolar’ı yenip liderlik koltuğuna oturan Fırtına’da teknik direktör Çimşir, “Benim için sezon sonunu lider bitirebilmek önemli. Aynen böyle devam” dedi.
Ligde Trabzonspor sahasında Sivasspor'u mağlup ederek 298 hafta sonra zirveye kuruldu. Teknik direktör Hüseyin Çimşir önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi. 40 yaşındaki çalıştırıcı, "Oyuna çok iyi başladık. 70 dakika da kontrol tamamen bizdeydi. 2-0'ı yakaladıktan sonra ve ikinci yarının başında yakaladığımız pozisyonlar var. Onları atabilsek daha farklı olurdu" dedi.
NWAKAEME İYİ
Çimşir şöyle devam etti: "Benim için lider olmak değil sezon sonunu lider bitirebilmek önemli. Kazandığımız için mutluyum. Da Costa, Guilherme, Ndiaye ligi iyi bilen, kaliteli isimler. Bunu sahaya yansıtıyorlar. Bize rekabet ortamı sağladılar. Nwakaeme'nin adalesi ile ilgili bir şikayeti var. Derecesi ne kadar bilmiyorum ama kötü görünmüyor. Tabii ki net durumunu MR belirleyecektir."
- 17.2.2020
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‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
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