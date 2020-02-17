Bitirmek önemli

Ligde Trabzonspor sahasında Sivasspor'u mağlup ederek 298 hafta sonra zirveye kuruldu. Teknik direktör Hüseyin Çimşir önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi. 40 yaşındaki çalıştırıcı, "Oyuna çok iyi başladık. 70 dakika da kontrol tamamen bizdeydi. 2-0'ı yakaladıktan sonra ve ikinci yarının başında yakaladığımız pozisyonlar var. Onları atabilsek daha farklı olurdu" dedi.



NWAKAEME İYİ

Çimşir şöyle devam etti: "Benim için lider olmak değil sezon sonunu lider bitirebilmek önemli. Kazandığımız için mutluyum. Da Costa, Guilherme, Ndiaye ligi iyi bilen, kaliteli isimler. Bunu sahaya yansıtıyorlar. Bize rekabet ortamı sağladılar. Nwakaeme'nin adalesi ile ilgili bir şikayeti var. Derecesi ne kadar bilmiyorum ama kötü görünmüyor. Tabii ki net durumunu MR belirleyecektir."