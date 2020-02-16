Trabzonspor'da Hosseini ısınırken sakatlandı

Trabzonspor'un Süper Lig'in 22. haftasında Demir Grup Sivasspor'la oynayacağı kritik mücadele öncesi, bordo-mavili takıma kötü haber geldi. Kulüpten yapılan bilgilendirmeye göre ısınma esnasında sakatlanan Hosseini'nin yerine Manuel Da Costa'nın ilk 11'de görev alacağı bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Müsabaka öncesi ısınma esnasında kasığında ağrı hisseden Majid Hosseini'nin yerine takımımızda Manuel Da Costa ilk 11'de görev yapacaktır.

MANUEL DA COSTA İLK KEZ

Trabzonspor'un yeni transferi Manuel da Costa, ligde ilk maçına Sivaspor karşısında çıkacak. Manuel da Costa, Süper Lig'e Sivasspor formasıyla giriş yapmış ve 2 sene kırmızı-beyazlı formayı giymişti.