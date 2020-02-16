Trabzonspor Sivasspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Muhtemel 11'ler
Süper Lig'in 22. haftasında zirveyi yakından ilgilendiren bir karşılaşma oynanacak. Ligin şampiyonluk adaylarından Trabzonspor, bir diğer zirve takipçisi Sivasspor'u evinde konuk edecek. Hafta içerisinde Alexander Sörloth'un cezasının indirilmesinin ardından büyük bir sevinç yaşayan bordo mavililer, Norveç'li golcüsüyle gol ve goller arayacak. Sivasspor ise Trabzon deplasmanında gol ve goller arayacak. Futbolseverlerin merakla beklediği Trabzonspor - Sivasspor mücadelesinin yayıncısı, muhtemel 11'leri ve bilmeniz gereken bir çok detay haberimizde...
Süper Lig'de nabızlar yükseliyor! Şampiyonluğun en ciddi adaylarından Trabzonspor, evinde ligin zirve takipçilerinden Sivasspor'u konuk ediyor. Bordo mavililer, Sivasspor karşısında alacağı 3 puanla taraftarı önünde zirveyi perçinlemek isterken Sivasspor, puan veya puanlarla dönerek üst sıralar için takibe devam etme peşinde.
TRABZONSPOR - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN? HANGİ KANALDA?
Medical Park Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Cüneyt Çakır yönetecek. beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Campi, Novak, Sosa, Obi mikel, Ndiaye, Guilherme, Nwakaeme, Sörloth.
SİVASSPOR: Samassa, Fatih, Appindangoye, Caner, Uğur, Hakan, M.Hakan, Ziya, Fernando, Yasin, Yatabare
SÖRLOTH SAHADA
Trabzonspor, Sivasspor karşısında her zamanki kadrosuyla sahada olacak. Alexander Sörloth'un 2 maçlık cezası 1'e indirilmişti. Hafta arası Erzurumspor ile oynanan kupa randevusunda forma giymeyen Norveçli yıldız bugünkü kritik mücadelede sahada olacak. Kalede her zamanki gibi Uğurcan Çakır görev yapacak. Savunma hattı Pereira- Hüseyin-Campi ve Novak'tan oluşacak. Önlerinde Obi Mikel emniyet sübabı olarak görev yapacak. Sosa oyunu kuracak. Guilherme, Ndiaye ve Nwakaeme ise en uçtaki Sörloth'u besleyecek. Hüseyin Çimşir dengeli oyun istedi.
7 İSİM SINIRDA
Trabzonspor'da Beşiktaş derbisi öncesi 7 isim sarı kart sınırında. Fırtına'da Joao Pereira, Majid Hosseini, Gaston Campi, Obi Mikel, Guilherme, Anthony Nwakaeme ve teknik direktör Hüseyin Çimşir bugünkü Sivasspor karşılaşmasında kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecekler. Haftaya Kartal ile oynanacak maçta sahada olamayacaklar.
NWAKAEME REKOR PEŞİNDE
Karadeniz ekibinin yıldızı Anthony Nwakaeme son 3 maçta da fileleri sarstı. Bu karşılaşmalarda toplam 4 gol kaydetti. Daha önce Mart-Nisan 2019 tarihleri arasında 4 maçlık seri yakalamıştı. Bu bölümde 5 golü var.
İDMANLARINI TAMAMLADI
Şampiyonluk mücadelesi veren Trabzonspor Sivasspor karşılaşmasının hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetimindeki çalışmada bordo-mavili oyuncular açma-germe ile idmana başladı. 5'e 2 top kapmanın ardından çift kale maç oynadılar. İdman sonunda bol bol şut attılar.
TRABZON 13-8 ÜSTÜN
Karadeniz Fırtınası ile Yiğidolar bugüne kadar ligde 27 kez karşı karşıya geldiler. Söz konusu maçlarda Trabzonspor 13 defa kazanırken, kırmızı-beyazlı ekibin 8 galibiyeti bulunuyor. 6 maç beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor 40 gol kaydetti. Kalesinde ise 30 gol gördü.
TRABZON İÇERİDE SİVAS DIŞARIDA
Süper Lig'in zirvesini yakından ilgilendiren karşılaşmada Trabzonspor ve Sivasspor ilginç özellikleriyle ön plana çıkıyor. Fırtına, ligdeki attığı 45 golünün 29'unu iç sahada kaydetti. Sivasspor ise 40 golün 19'unu deplasman maçlarında attı.
6 MAÇLIK SERİ İSTİYOR
Bordo-mavililer 9 sezondur üst üste 6 maç kazanamıyor. En son 2010-11 sezonunun 24, 25, 26, 27, 28 ve 29. haftalarında kazanan Trabzonspor o tarihten bu yana benzer seri yakalayamamıştı. Bu yıl art arda 5 karşılaşmasından da 3 puanla ayrılan Fırtına, Sivasspor'u da devirirse 6 maçlık seri bulacak.
TRABZONSPOR'DAN TARİHİ REKOR
Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği'nin hisseleri geçen 10-14 Şubat haftasında ilk defa 1 milyar TL'yi aştı.
Süper Lig'de başarılı sonuçlar elde eden ve zirve ortağı olan Trabzonspor, bu başarısını borsada da gösteriyor. Geçen yılı 645 milyon TL piyasa değeriyle kapatan Trabzonspor'un piyasa değeri şubat ayında ilk defa 1 milyar TL'yi aştı.
10 Şubat Pazartesi günü ilk defa 1 milyar TL'yi aşan Trabzonspor'un piyasa değeri 10-14 Şubat haftasında 1 milyar 398 milyon TL'ye kadar yükseldi ve haftayı da bu seviyeden tamamladı.
Analistler, Trabzonspor'un konuk edeceği Demir Grup Sivasspor'u yenmesi durumunda liderlik koltuğuna oturacağını vurgulayarak, Süper Lig'de Fenerbahçe'den aldığı 3 puanın ardından şirketin hisse performansına da dikkati çekti.
Haftayı, Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ, 691 milyon 200 bin TL, Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar 1 milyar 555 milyon 200 bin TL, Fenerbahçe Futbol AŞ 1 milyar 730 milyon 170 bin 400 TL piyasa değeriyle tamamladı.
EN İYİ HİSSE PERFORMANSI
Şubat ayının başından bu yana Trabzonspor borsada işlem gören spor şirketleri arasında yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi oldu. 14 Şubat itibarıyla Trabzonspor yatırımcısına yüzde 71,32 kazandırdı. Söz konusu dönemde Beşiktaş'ın hisseleri yüzde 12,50, Galatasaray'ın hisseleri yüzde 23,08, Fenerbahçe'nin hisseleri yüzde 2,04 değer kazandı.
Trabzonspor, şubat ayı içerisinde en iyi hisse performansını 13 Şubat'ta gösterdi. Söz konusu günde hisseleri yüzde 14,18 artan Trabzonspor'un hisseleri, Süper Lig'in 20. haftasında elde ettiği Fenerbahçe galibiyetinin ardından da 3 Şubat'ta yatırımcısına yüzde 12,50 kazandırmıştı.
- 16.02.2020
- Güncelleme: 16.02.2020 09:59
- Emre Bol: Ersun Yanal teknik direktör değil kondisyonerdir
- Ersun Yanal: Fenerbahçe için elimi taşın altına koymaktan vazgeçmem
- Erman Toroğlu: Ankaragücü'nün ilk golünden önce elle oynama var
- Erman Toroğlu: Ahmet Nur Çebi ve grubu hesap sormazsa duman olur
- Erman Toroğlu: Fenerbahçe, Galatasaray maçına teknik direktörsüz de çıksa...
- Fenerbahçe yedek kulübesinde ilginç anlar! Emre Belözoğlu...
- Spor yazarları MKE Ankaragücü - Fenerbahçe maçını değerlendirdi
- Rıdvan Dilmen'den Ersun Yanal için flaş sözler: Derbiyi kaybederse gider
- Taraftarın sabrı taştı! ''İstifa et Ersun Yanal''
- Altay Bayındır'a büyük tepki! ''Bu takımın kalecisi değilsin''
-
‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
-
Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
-
Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
Trabzonspor Sivasspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Muhtemel 11'ler haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.