Borsada ilk: 1 milyarı aştı

Saha içindeki başarı borsayı da olumlu şekilde etkiledi. Zirveye oynayan bordo-mavililer geçen yılı 645 milyon TL piyasa değeriyle kapatmıştı. Bu şubat ayında ilk kez 1 milyar TL barajını geçmeyi başardı. Bordo-mavililerin piyasa değeri 10-14 Şubat tarihleri arasında 1 mliyon 398 milyon TL rakamını gördü. Haftayı da bu seviyeden tamamladı.