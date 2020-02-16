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16 Şubat 2020, Pazar
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Borsada ilk: 1 milyarı aştı

Borsada ilk: 1 milyarı aştı

Saha içindeki başarı borsayı da olumlu şekilde etkiledi. Zirveye oynayan bordo-mavililer geçen yılı 645 milyon TL piyasa değeriyle kapatmıştı.

Saha içindeki başarı borsayı da olumlu şekilde etkiledi. Zirveye oynayan bordo-mavililer geçen yılı 645 milyon TL piyasa değeriyle kapatmıştı. Bu şubat ayında ilk kez 1 milyar TL barajını geçmeyi başardı. Bordo-mavililerin piyasa değeri 10-14 Şubat tarihleri arasında 1 mliyon 398 milyon TL rakamını gördü. Haftayı da bu seviyeden tamamladı.

  1. 16.2.2020
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