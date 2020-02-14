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14 Şubat 2020, Cuma
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Sörloth'a 2 maç

Sörloth'a 2 maç

, G.Birliği maçında Baiano’yu ittiği için gören ’a 2 maç ceza verdi. ayağa kalktı. Son sözü söyleyecek.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, maçında gören 'a 2 maç ceza verdi. Dün oynanan kupa maçında oynamayan Norveçli yıldız, karar değişmezse ligdeki Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında da forma giyemeyecek. 'dan yapılan açıklamada, Sörloth'un rakip takım oyuncusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT'nin 43. ve 12. maddeleri uyarınca 2 resmi müsabakadan men ve 8 bin 500 TL para ile cezalandırılmasına karar verildiği bildirildi. Kararın oyçokluğu ile alındığı ifade edildi. Kurul, 'a ayrıca aynı maçta taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle de 24 bin TL para cezası kesti.

FIRTINA'DAN JET İTİRAZ
Bordo-mavili yönetim, Sörloth'un cezasına Tahkim Kurulu'nda itiraz etti. Başvuruda Sörloth'un eylemini 'ağır tahrik' altında gerçekleştirdiği vurgulandı. Aldığı darbeler nedeniyle ayağının yara içinde kaldığı belirtildi. Cezanın 1 maça indirilmesi talep edildi. Tahkim'in bugün toplanıp, kararını açıklaması bekleniyor. İndirim olursa Sörloth, Sivas karşısında formasını giyebilecek.

HAKSIZ TAHRİK KABUL EDİLDİ, TAHKİM 1 MAÇA DÜŞÜREBİLİR!
Spor Hukukçusu Dursun Küçük, Sörloth kararını değerlendirdi. Küçük, "Haksız tahrik varlığının kabul edilmiş olması önemli. Kararı 7 kişilik heyet oyçokluğu ile vermiş. Bu da bize indirim konusunda farklı görüşlerin olduğunu gösteriyor. Tahkim de 3 maçtan 2 maça indirilmesi az olmuş 1 maç diyebilir. Veya tamam 2 maç ceza ama 1 maç cezayı erteledim deme ihtimali var" diye konuştu.

  1. 14.2.2020
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