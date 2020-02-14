Sörloth'a 2 maç
PFDK, G.Birliği maçında Baiano’yu ittiği için kırmızı kart gören Alexander Sörloth’a 2 maç ceza verdi. Trabzonspor ayağa kalktı. Son sözü Tahkim Kurulu söyleyecek.
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Gençlerbirliği maçında kırmızı kart gören Alexander Sörloth'a 2 maç ceza verdi. Dün oynanan kupa maçında oynamayan Norveçli yıldız, karar değişmezse ligdeki Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında da forma giyemeyecek. PFDK'dan yapılan açıklamada, Sörloth'un rakip takım oyuncusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT'nin 43. ve 12. maddeleri uyarınca 2 resmi müsabakadan men ve 8 bin 500 TL para ile cezalandırılmasına karar verildiği bildirildi. Kararın oyçokluğu ile alındığı ifade edildi. Kurul, Trabzonspor'a ayrıca aynı maçta taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle de 24 bin TL para cezası kesti.
FIRTINA'DAN JET İTİRAZ
Bordo-mavili yönetim, Sörloth'un cezasına Tahkim Kurulu'nda itiraz etti. Başvuruda Sörloth'un eylemini 'ağır tahrik' altında gerçekleştirdiği vurgulandı. Aldığı darbeler nedeniyle ayağının yara içinde kaldığı belirtildi. Cezanın 1 maça indirilmesi talep edildi. Tahkim'in bugün toplanıp, kararını açıklaması bekleniyor. İndirim olursa Sörloth, Sivas karşısında formasını giyebilecek.
HAKSIZ TAHRİK KABUL EDİLDİ, TAHKİM 1 MAÇA DÜŞÜREBİLİR!
Spor Hukukçusu Dursun Küçük, Sörloth kararını değerlendirdi. Küçük, "Haksız tahrik varlığının kabul edilmiş olması önemli. Kararı 7 kişilik heyet oyçokluğu ile vermiş. Bu da bize indirim konusunda farklı görüşlerin olduğunu gösteriyor. Tahkim de 3 maçtan 2 maça indirilmesi az olmuş 1 maç diyebilir. Veya tamam 2 maç ceza ama 1 maç cezayı erteledim deme ihtimali var" diye konuştu.
- 14.2.2020
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‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
Sörloth'a 2 maç haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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