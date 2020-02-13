MHK'nin Trabzonspor kararında Cüneyt Çakır detayı! 1612...
Süper Lig'in şampiyonluk adaylarından Trabzonspor evinde Sivasspor ile karşı karşıya gelecek. Bu zorlu mücadele öncesinde bordo mavililer için sürpriz bir gelişme yaşandı. Cüneyt Çakır, 1612 gün sonra Trabzonspor maçına atandı. Çakır'ın son yönettiği Trabzonspor maçında Galatasaray, tartışmalı bir golle mücadeleden 1-0'lık galibiyetle ayrılırken, camiada Çakır konusunda tedirginlik hakim.
Sivasspor ile pazar günü liderlik mücadelesi verecek olan Bordo- Mavililer'in kritik maçına Merkez Hakem Kurulu'nun yaptığı atama dikkat çekti.
Zorlu mücadeleye FIFA kokartlı deneyimli hakem Cüneyt Çakır atandı.
Çakır, yaklaşık 5 yıllık aranın ardından Karadeniz ekibinin bir iç saha maçında düdük çalacak. Cüneyt Çakır, son olarak Trabzonspor'un 19 Eylül 2015 tarihinde Galatasaray'ı ağırladığı maçta görev yaptı.
1612 GÜN SONRA...
O karşılaşmada ceza sahası içinde Galatasaraylı Jason Denayer'in eline çarpan pozisyona uzun süre penaltı itirazları yapılmış, ancak Cüneyt Çakır oyunu devam ettirmişti.
Ayrıca Fırtına'nın 1-0 kaybettiği maçta Stephen M'Bia'nın kendi kalesine attığı gol sırasında kaleciye faul iddiaları olmuş, ama gol geçerli sayılmıştı. Çakır, bu tarihten sonra ise Bordo-Mavililer'in hiçbir iç saha mücadelesinde görev almadı.
FIFA kokartlı hakem, 1612 gün sonra Fırtına'nın sahasında oynayacağı bir maçı yönetecek. Çakır'ın düdük çalacağı mücadelede, Trabzonspor, Sivasspor'u devirip 298 haftalık liderlik özlemine bitirmeyi hedefliyor.
- 13.02.2020
- Güncelleme: 13.02.2020 13:16
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‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
MHK'nin Trabzonspor kararında Cüneyt Çakır detayı! 1612... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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