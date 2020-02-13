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13 Şubat 2020, Perşembe
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MHK'nin kararında detayı! 1612...

MHK'nin Trabzonspor kararında Cüneyt Çakır detayı! 1612...

Süper Lig'in şampiyonluk adaylarından evinde ile karşı karşıya gelecek. Bu zorlu mücadele öncesinde bordo mavililer için sürpriz bir gelişme yaşandı. , 1612 gün sonra Trabzonspor maçına atandı. Çakır'ın son yönettiği Trabzonspor maçında , tartışmalı bir golle mücadeleden 1-0'lık galibiyetle ayrılırken, camiada Çakır konusunda tedirginlik hakim.

ile pazar günü liderlik mücadelesi verecek olan Bordo- Mavililer'in kritik maçına Merkez Hakem Kurulu'nun yaptığı atama dikkat çekti.

Zorlu mücadeleye FIFA kokartlı deneyimli hakem atandı.

Çakır, yaklaşık 5 yıllık aranın ardından Karadeniz ekibinin bir iç saha maçında düdük çalacak. Cüneyt Çakır, son olarak 'un 19 Eylül 2015 tarihinde 'ı ağırladığı maçta görev yaptı.

1612 GÜN SONRA...

O karşılaşmada ceza sahası içinde Galatasaraylı Jason Denayer'in eline çarpan pozisyona uzun süre penaltı itirazları yapılmış, ancak Cüneyt Çakır oyunu devam ettirmişti.

Ayrıca Fırtına'nın 1-0 kaybettiği maçta Stephen M'Bia'nın kendi kalesine attığı gol sırasında kaleciye faul iddiaları olmuş, ama gol geçerli sayılmıştı. Çakır, bu tarihten sonra ise Bordo-Mavililer'in hiçbir iç saha mücadelesinde görev almadı.

FIFA kokartlı hakem, 1612 gün sonra Fırtına'nın sahasında oynayacağı bir maçı yönetecek. Çakır'ın düdük çalacağı mücadelede, Trabzonspor, Sivasspor'u devirip 298 haftalık liderlik özlemine bitirmeyi hedefliyor.

Trabzonspor'un gözü zirvede

  1. 13.02.2020
  2. Güncelleme: 13.02.2020 13:16
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