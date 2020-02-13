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13 Şubat 2020, Perşembe
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Göçek’e kesik

Göçek’e kesik

Geçtiğimiz hafta oynanan Gençlerbirliği- Trabzonspor maçının hakemi , büyük bir skandala imza atmıştı.

Geçtiğimiz hafta oynanan Gençlerbirliği- Trabzonspor maçının hakemi , büyük bir skandala imza atmıştı. Baiano'nun kasti ve çok sert tekmelerini VAR'da gidip izlemesine rağmen kırmızı çıkarmayan ama onu iten Sörloth'u oyundan atan Göçek bu hafta kesik yedi. MHK, Hüseyin Göçek'e bu hafta maç vermeyerek cezalandırma yoluna gitti. Baiano, Sörloth'tan özür dilemişti.
  1. 13.2.2020
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