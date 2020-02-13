Beklenen oldu! Jose Sosa...

Trabzonspor sezon sonunda sözleşmesi bitecek Sosa ve Novak ile bir kez daha masaya oturdu.

Takvim'in haberine göre Bordo-Mavililer, devre arasında iki yıldızın menajeri ile bir araya gelmiş ancak anlaşma sağlanamamıştı.

Sosa'nın anlaşmaya daha yakın olduğu belirtildi. Tecrübeli oyuncuyla 2 yıllık sözleşme yapacak Fırtına Arjantinliye yıllık 2 milyon Euro ödeyecek.

Filip Novak'ın menajerinin ise farklı kulüplerle de görüştüğü ancak oyuncunun Trabzon'da kalmaya sıcak bakması nedeniyle transfer görüşmelerinin yeniden hızlandığı da belirtildi.

YENİLER SAHNE ALACAK

Trabzonspor kupada çeyrek final ilk maçında Erzurumspor'u 5-0 yenmişti. Bugünkü rövanşta Messias ve Da Costa gibi yeni transfer oynayacak.

ABDÜLKADİR GERİ DÖNÜYOR

29 Ağustos'ta oynanan AEK maçında sakatlanan Abdülkadir Ömür sakatlık sürecini atlattı... Genç yıldızın Mart ayı başında takımla çalışması bekleniyor.