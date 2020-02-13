Beklenen oldu! Jose Sosa... | Sosa Trabzonspor'da kalacak mı? Sözleşmesi kaç yıllık? - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
13 Şubat 2020, Perşembe
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Beklenen oldu! ...

Beklenen oldu! Jose Sosa...

'a müjdeler üst üst geliyor.. Sezon sonunda sözleşmeleri sona erecek ve için girişimlere yeniden başlayan bordo mavililer olumlu sonuç almaya çok yaklaştı! Buna göre Trabzonspor'da ile 2 yıllık sözleşme imalayacak yönetim, Arjantinli yıldıza yıllık 2 milyon euro ödeyecek. Filip Novak konusunda ise oyuncunun Trabzon'da oynamaya sıcak bakması, görüşmelere yeniden başlanmasına sebep oldu.

sezon sonunda sözleşmesi bitecek Sosa ve Novak ile bir kez daha masaya oturdu.

Takvim'in haberine göre Bordo-Mavililer, devre arasında iki yıldızın menajeri ile bir araya gelmiş ancak anlaşma sağlanamamıştı.

Sosa'nın anlaşmaya daha yakın olduğu belirtildi. Tecrübeli oyuncuyla 2 yıllık sözleşme yapacak Fırtına Arjantinliye yıllık 2 milyon Euro ödeyecek.

'ın menajerinin ise farklı kulüplerle de görüştüğü ancak oyuncunun Trabzon'da kalmaya sıcak bakması nedeniyle görüşmelerinin yeniden hızlandığı da belirtildi.

YENİLER SAHNE ALACAK
Trabzonspor kupada çeyrek final ilk maçında Erzurumspor'u 5-0 yenmişti. Bugünkü rövanşta Messias ve Da Costa gibi yeni transfer oynayacak.

ABDÜLKADİR GERİ DÖNÜYOR
29 Ağustos'ta oynanan AEK maçında sakatlanan Abdülkadir Ömür sakatlık sürecini atlattı... Genç yıldızın Mart ayı başında takımla çalışması bekleniyor.

  1. 13.02.2020
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