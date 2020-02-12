Umarım Trabzon şampiyon olur" diyen Ankaragücü'nün hocası Reşit Akçay özür diledi. Akçay, "Bursa örneğinde olduğu gibi Trabzon'un bu yıl şampiyon olabileceğini belirtmekti. Yanlış anlaşıldım. Özür dilerim" dedi.