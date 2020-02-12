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12 Şubat 2020, Çarşamba
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Yanlış anlaşıldım

Yanlış anlaşıldım

şampiyon olur" diyen Ankaragücü'nün hocası özür diledi. Akçay, " örneğinde olduğu gibi 'un bu yıl şampiyon olabileceğini belirtmekti. Yanlış anlaşıldım. Özür dilerim" dedi.

Umarım şampiyon olur" diyen Ankaragücü'nün hocası özür diledi. Akçay, " örneğinde olduğu gibi Trabzon'un bu yıl şampiyon olabileceğini belirtmekti. Yanlış anlaşıldım. Özür dilerim" dedi.

  1. 12.2.2020
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