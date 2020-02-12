Yanlış anlaşıldım
Umarım Trabzon şampiyon olur" diyen Ankaragücü'nün hocası Reşit Akçay özür diledi. Akçay, "Bursa örneğinde olduğu gibi Trabzon'un bu yıl şampiyon olabileceğini belirtmekti. Yanlış anlaşıldım. Özür dilerim" dedi.
Umarım Trabzon şampiyon olur" diyen Ankaragücü'nün hocası Reşit Akçay özür diledi. Akçay, "Bursa örneğinde olduğu gibi Trabzon'un bu yıl şampiyon olabileceğini belirtmekti. Yanlış anlaşıldım. Özür dilerim" dedi.
- 12.2.2020
FOTOMAÇ GÜNDEM
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