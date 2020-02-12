Trabzonspor’a Gümüşhane’de coşkulu karşılama
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş karşılaşması için kara yoluyla Erzurum’a gitmek üzere yola çıkan Trabzonspor kafilesi, Gümüşhane’nin Torul ilçesinde bordo-mavili taraftarlar tarafından coşkuyla karşılandı.
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın deplasmanda BŞB Erzurumspor ile rövanş maçında karşılaşacak olan Trabzonspor, Gümüşhane'de coşkuyla karşılandı.
Trabzon'da oynanan çeyrek final ilk maçında rakibini 5-0 mağlup ederek büyük avantaj sağlayan bordo-mavilileri, rövanş için hareket ettiği Erzurum yolunda Torul Trabzonspor Derneği karşıladı. Torul'da takım otobüsünün önünü kesen taraftarlar tezahüratlar yaparak takıma destek oldu. Takım otobüsü ardından karayolu ile Erzurum'a hareket etti.
- 12.02.2020
- Güncelleme: 12.02.2020 19:27
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‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
Trabzonspor’a Gümüşhane’de coşkulu karşılama haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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