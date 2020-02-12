Trabzonspor’a Gümüşhane’de coşkulu karşılama

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın deplasmanda BŞB Erzurumspor ile rövanş maçında karşılaşacak olan Trabzonspor, Gümüşhane'de coşkuyla karşılandı.

Trabzon'da oynanan çeyrek final ilk maçında rakibini 5-0 mağlup ederek büyük avantaj sağlayan bordo-mavilileri, rövanş için hareket ettiği Erzurum yolunda Torul Trabzonspor Derneği karşıladı. Torul'da takım otobüsünün önünü kesen taraftarlar tezahüratlar yaparak takıma destek oldu. Takım otobüsü ardından karayolu ile Erzurum'a hareket etti.