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12 Şubat 2020, Çarşamba
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’a ’de coşkulu karşılama

Trabzonspor’a Gümüşhane’de coşkulu karşılama

  rövanş karşılaşması için kara yoluyla ’a gitmek üzere yola çıkan  kafilesi, ’nin Torul ilçesinde bordo-mavili taraftarlar tarafından coşkuyla karşılandı.

'nda yarın deplasmanda BŞB Erzurumspor ile rövanş maçında karşılaşacak olan , 'de coşkuyla karşılandı.

Trabzon'da oynanan ilk maçında rakibini 5-0 mağlup ederek büyük avantaj sağlayan bordo-mavilileri, rövanş için hareket ettiği yolunda Torul Trabzonspor Derneği karşıladı. Torul'da takım otobüsünün önünü kesen taraftarlar tezahüratlar yaparak takıma destek oldu. Takım otobüsü ardından karayolu ile Erzurum'a hareket etti.

  1. 12.02.2020
  2. Güncelleme: 12.02.2020 19:27
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