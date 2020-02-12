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12 Şubat 2020, Çarşamba
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'den yorumu: Doğru bir karar verdim

Guilherme'den Trabzonspor yorumu: Doğru bir karar verdim

'un transferin son günü renklerine bağladığı Brezilyalı orta saha oyuncusu , bordo-mavili formayı giymekten dolayı mutlu olduğunu dile getirdi.

BtcTurk 'dan ayrılarak transferin son günü 'a giden Brezilyalı orta saha oyuncusu , bordo-mavililerde çok mutlu olduğunu ifade etti.

Takımda iyi bir arkadaşlık olduğunu, herkesin kendisine yardımcı olmaya çalıştığını belirten Brezilyalı yıldız futbolcu, "Burada herkes tamamen futbola odaklı. Şehir de öyle. Doğru bir karar verdiğimi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Ligin ikinci yarısında Trabzonspor forması giymeye başlayan 28 yaşındaki Guilherme, bordo-mavili forma ile çıktığı 3 maçta 1 asiste imzasını attı.

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  1. 12.02.2020
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