Guilherme'den Trabzonspor yorumu: Doğru bir karar verdim

BtcTurk Yeni Malatyaspor'dan ayrılarak transferin son günü Trabzonspor'a giden Brezilyalı orta saha oyuncusu Guilherme, bordo-mavililerde çok mutlu olduğunu ifade etti.

Takımda iyi bir arkadaşlık olduğunu, herkesin kendisine yardımcı olmaya çalıştığını belirten Brezilyalı yıldız futbolcu, "Burada herkes tamamen futbola odaklı. Şehir de öyle. Doğru bir karar verdiğimi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Ligin ikinci yarısında Trabzonspor forması giymeye başlayan 28 yaşındaki Guilherme, bordo-mavili forma ile çıktığı 3 maçta 1 asiste imzasını attı.