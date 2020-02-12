Guilherme'den Trabzonspor yorumu: Doğru bir karar verdim
Trabzonspor'un transferin son günü renklerine bağladığı Brezilyalı orta saha oyuncusu Guilherme, bordo-mavili formayı giymekten dolayı mutlu olduğunu dile getirdi.
BtcTurk Yeni Malatyaspor'dan ayrılarak transferin son günü Trabzonspor'a giden Brezilyalı orta saha oyuncusu Guilherme, bordo-mavililerde çok mutlu olduğunu ifade etti.
Takımda iyi bir arkadaşlık olduğunu, herkesin kendisine yardımcı olmaya çalıştığını belirten Brezilyalı yıldız futbolcu, "Burada herkes tamamen futbola odaklı. Şehir de öyle. Doğru bir karar verdiğimi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
Ligin ikinci yarısında Trabzonspor forması giymeye başlayan 28 yaşındaki Guilherme, bordo-mavili forma ile çıktığı 3 maçta 1 asiste imzasını attı.
- 12.02.2020
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‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
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