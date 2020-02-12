Bordo-mavililerin eski teknik direktörlerinden Sadi Tekelioğlu, Uğurcan Çakır'ın çok iyi bir kaleci olduğunu söyledi. Tekelioğlu, "Milan'ın kalecisine bakıyorum sonra Uğurcan'a bakıyorum sonra da diğer kalecilere bakıyorum. Uğurcan 50 milyon euro etmeyecekse bu Uğurcan'ın suçu değil. 50 milyon euro bize fazla gelebilir ancak Avrupa için fazla değil. Türkiye'de biz bu parayı 6.5 ile çarptığımız için bize fazla geliyor" dedi.