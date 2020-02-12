50 milyon euro
Bordo-mavililerin eski teknik direktörlerinden Sadi Tekelioğlu, Uğurcan Çakır'ın çok iyi bir kaleci olduğunu söyledi. Tekelioğlu, "Milan'ın kalecisine bakıyorum sonra Uğurcan'a bakıyorum sonra da diğer kalecilere bakıyorum. Uğurcan 50 milyon euro etmeyecekse bu Uğurcan'ın suçu değil. 50 milyon euro bize fazla gelebilir ancak Avrupa için fazla değil. Türkiye'de biz bu parayı 6.5 ile çarptığımız için bize fazla geliyor" dedi.
Bordo-mavililerin eski teknik direktörlerinden Sadi Tekelioğlu, Uğurcan Çakır'ın çok iyi bir kaleci olduğunu söyledi. Tekelioğlu, "Milan'ın kalecisine bakıyorum sonra Uğurcan'a bakıyorum sonra da diğer kalecilere bakıyorum. Uğurcan 50 milyon euro etmeyecekse bu Uğurcan'ın suçu değil. 50 milyon euro bize fazla gelebilir ancak Avrupa için fazla değil. Türkiye'de biz bu parayı 6.5 ile çarptığımız için bize fazla geliyor" dedi.
- 12.2.2020
FOTOMAÇ GÜNDEM
prev next
50 milyon euro haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.