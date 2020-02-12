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12 Şubat 2020, Çarşamba
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50 milyon euro

50 milyon euro

Bordo-mavililerin eski , Uğurcan 'ın çok iyi bir kaleci olduğunu söyledi. Tekelioğlu, "Milan'ın kalecisine bakıyorum sonra Uğurcan'a bakıyorum sonra da diğer kalecilere bakıyorum. Uğurcan 50 milyon euro etmeyecekse bu Uğurcan'ın suçu değil. 50 milyon euro bize fazla gelebilir ancak için fazla değil. 'de biz bu parayı 6.5 ile çarptığımız için bize fazla geliyor" dedi.

Bordo-mavililerin eski , Uğurcan 'ın çok iyi bir kaleci olduğunu söyledi. Tekelioğlu, "Milan'ın kalecisine bakıyorum sonra Uğurcan'a bakıyorum sonra da diğer kalecilere bakıyorum. Uğurcan 50 milyon euro etmeyecekse bu Uğurcan'ın suçu değil. 50 milyon euro bize fazla gelebilir ancak için fazla değil. 'de biz bu parayı 6.5 ile çarptığımız için bize fazla geliyor" dedi.

  1. 12.2.2020
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