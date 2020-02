"Trabzon bir adım önde"

Süper Lig'de 7. Beşiktaş ile 1. sırada yer alan Sivasspor arasında puan farkı 6'ya indi. Trabzonspor, ertelenen Malatyaspor maçını kazanırsa 44 puana çıkacak ve lider olacak. Tabloya baktığımızda hangi takımın şampiyonluk şansı yüksek.

UZUNDURUKAN: Şahane bir şampiyonluk yarışı oluyor. Hem de akıl almaz hakem hatalarına rağmen! Tam 7 takım, şampiyonluk yarışının içinde... Uzun yıllar sonra ilk kez bu kadar takım kafa kafaya gidiyor. Bunun keyfini çıkarmamıza izin bile vermiyorlar. Ağzı olan konuşuyor. Hakemler de ayrı telden çalıp, takımların ve bazı futbolcuların adeta canına okuyor. Bu 7 takım içinde 5'te 5 yapan Trabzonspor'u, şampiyonluğa en yakın takım olarak görüyorum. Çünkü Trabzonspor, Malatyaspor maçını da kazanacak güçte ve kalitede. Bordo-mavililerin liderlik koltuğuna oturduktan sonra yarışı mutlu sonla bitireceğini düşünüyorum. Çünkü ligde en yaratıcı kadro Trabzonspor'da. Oyuncuları çok formda. Hüseyin Çimşir'in gelişi ile 'maçı tutamama, son dakikalarda kabus yaşama, gol yeme' gibi hastalıkları da bitti Trabzonspor'un. Artık çok gol atan ve az gol yiyen bir Trabzonspor var. En önemlisi artık sonuca endeksli bir futbol oynuyor Trabzonspor... Yani güzel ve keyif veren futboldan ziyade önce 3 puan... Hüseyin hoca, bir rüyayı gerçeğe dönüştürmeye çok yakın! Yeter ki hakemler, Trabzonspor'un önünü kesmesin! Yeter ki hakemler sahada adalet dağıtsın!

KAPSAL: Önümüzdeki 5 haftada her şey belli olacak. Herkes eteğindeki taşları dökecek. 30. haftaya geldiğimizde tabloyu daha net olarak göreceğiz. Bu kadar takımın zirveye oynaması ligdeki kaliteyi mi yoksa kalitesizliği mi gösteriyor bunu da tartışmak gerekir. Özellikle 3 büyük takımın maaş yükü çok fazla ve çok fazla takviye yaptılar. 4. büyük olarak Trabzonspor bunların daha aşağısında limitlerle takım kurdu. Başakşehir de keza çok ucuz maliyetlere kurulan bir kadro değil. Esas burada Sivasspor ve Alanyaspor'un başarısı daha net ortaya çıkıyor. Bu kadar takımın yarıştığı bir bölümde, takımın şampiyon yaptığı teknik adam değil, takımı şampiyon yapan teknik adam farkı ortaya çıkacaktır.

KORKMAZ: İlk 7 sırasının tamamının şampiyonluk şansı var. Bazı takımlar her daim oynadıkları futbolla şampiyonluk potasında kalmayı başardı. En bariz iki örnek Trabzonspor ile Alanyaspor. Diğer kulüpler ise bazı haftalarda şampiyonluk iddiasındaki takım gibi oynamayı başarabildiler. İniş çıkışlar dikkate alındığında en istikrarlı iyi futbol oynayan iki takımın Trabzonspor ile Alanyaspor olduğunu düşünüyorum. Fakat şampiyonluk çok fazla sayıda parametrenin bir araya gelmesi ile gerçekleşiyor. Ligin bitimine 13 hafta var. Son 3 haftaya kadar kesin bir şey söylemek imkansız.

İŞTE GERÇEKTEN TUHAFLIK VAR



Ligin en formda golcüsü Sörloth, kendisine sert ve kasti tekmeler atan Baiano'yu itince kırmızı gördü. Baiano ise VAR'a rağmen atılmadı. Hakem Hüseyin Göçek'e sert tepkiler gösterildi.

UZUNDURUKAN: Ligimizin en efendi futbolcusu Sörloth'u bile çıldırttılar sonunda! Evet Sörloth da bunu yapmamalıydı. Ama hakemler, sahaya adalet dağıtmak için çıkıyor! Hüseyin Göçek ne yapıyor peki! Tekme atanı sahada tutup, canı yandığı için rakibini iten oyuncuyu dışarı atıyor... Trabzonspor'un ve Sörloth'un mağduriyetini MHK ve Hüseyin Göçek nasıl giderecek? Rezalet ötesi bir vaka var ortada! Sörloth'un kartının iptali söz konusu değil artık! Olan oldu! Ama Sörloth, eğer 1 maçtan daha fazla ceza alırsa, Türk futbol tarihinin en büyük skandallarından biri olarak bu durum kayıtlara geçer!

KAPSAL: Baiano'nun Sörloth'un iyi ayağına da sert tekmeleri var. Yüzde yüz atılmalıydı. Sörloth da etkiye tepki olarak o hareketi yaptı, rakibini itti. Hüseyin Göçek ilk pozisyonda görmediyse bile VAR'dan sonra da Baiano'yu atmayarak çok büyük hata yaptı. Esas irdelenmesi gereken konu hem Sörloth gibi efendi, 'ağzı var dili yok' tipindeki oyuncuyu, aynı şekilde Denizli'deki kupa maçında Nwakaeme gibi yalnız saha içine odaklanan düzgün bir karakteri bile çığrından çıkararak oyundan atılması. Sörloth ve Nwakaeme gibi futbolcular atılıyorsa bu durum hakemlerin geldiği noktayı bizlere net bir şekilde gösteriyor.

KORKMAZ: Sörloth kırmızı kart gördüyse Baiano hayli hayli kırmızı görmeliydi. Pozisyonda VAR'a gidilip tekrar tekrar izlendikten sonra hatalı karar verilmesi çok tuhaf bir durum. Bu işte herhangi bir komplo teorisine insanın kendini inandırabileceği kadar ciddi bir absürtlük var. Gerek bu pozisyon, gerekse de Fenerbahçe'nin Mustafa Pektemek'in elle oynadığı pozisyonda verilmeyen net penaltısındaki VAR konuşmaları kamuoyu ile paylaşılırsa eğer insanların kafalarındaki soru işaretleri giderilebilir.



LİG DİZAYN EDİLMİYOR

TFF VE MHK'nın bazı takımların önünü kesmek istediği iddiaları var. Şampiyonluk yarışı dizayn mı ediliyor?

UZUNDURUKAN: Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, son yaptığı basın toplantısında '18 kulüp de bizden şikayetçi' demişti. Bu şikayetlerin temelinde de hakem hataları var... Bir takımın önünü kesmek, ligi sabote etmektir. Böyle bir ihtimali düşünmek bile istemiyorum. Başta da söyledim. Hakemlerimiz başarısız ve yetersiz. Gördüklerini bile çalamaz hale geldiler. MHK, hata yapan, takımların canını yakan hakemlere bir sonraki hafta yine görev verirse olacağı bu! Çünkü hakem, maç alamamaktan, ceza yemekten korkmuyor ki... Oysa hata yapan hakeme ağır bir fatura kesilse, diğer hakemlere bu emsal olur ve herkes aklını başına alır... Sonuç olarak TFF'nin ve MHK'nin el ele vererek, şampiyonluk yarışını dizayn ettiğine inanmıyorum... İnanmak da istemiyorum...

KAPSAL: Yok, ettiklerini kesinlikle düşünmüyorum. Hakemlerin hataları evet çok oluyor ama bunların yetenek ve bilgi eksikliği olduğunu düşünüyorum. Futbolun içinden gelmemeleri, pozisyon yorumlama eksiği oluşturuyor. Bir de bunun üstüne mental olarak iyi olmamalarından dolayı ligde yalnız belli takımlara değil, 18 takım aleyhine de yanlış kararlar veriyorlar. Son zamanlarda genç hakemlerin daha fazla maç yönetmesini istiyor TFF ama unutmamalı, genç ya da yaşlı hakem yoktur. İyi ya da kötü hakem vardır. Hakemlerin yüzünden de ıskaladığımız en büyük olay saha içindeki futbolu konuşamıyoruz. Bu oyunu kuran teknik adamların, futbolcu gelişiminin altyapı eksiklerinin fazla dile getirilmemesinin de ve hatta bu konuda bazı kesimlerin de bu eksikleri görmek yerine her olayı hakemlere bağlaması sanırım Türk futbolunun senelerden beri gelen klasikleşmiş en temel savunma biçimi.



KORKMAZ: Gerek TFF gerekse MHK, vizyon, strateji ve amaç konusunda ciddi bir yoksunluk içinde. 'Bu haftaki büyük kulüp maçlarında vahim hakem hatası olmasın, kazasız belasız sezonun sonunu görelim' demek sağlıklı bir organizasyonu sevk ve idare etmek anlamına gelmiyor. Hakemlerin performansları artırılmalı. Hakemler fiziksel olduğu kadar mental olarak da daha iyi hazırlanmalı. Hem TFF, hem MHK her bir kulüple ayrı iletişim kurmak yerine kendi ilke ve prensiplerini hayata geçirmenin dirayetini göstermeli.



AKIL TUTULMASI



F.Bahçe de Trabzonspor da hakemlerin hatalı kararlarına sert tepki gösterdi. VAR'a rağmen her hafta hakem skandalları yaşanmasını neye bağlayabiliriz.

UZUNDURUKAN: F.Bahçe'nin verilmeyen net penaltısı ve Sörloth'u acımasızca tekmeleyen Baiano pozisyonları için 'AKIL TUTULMASI' diyebilirim ancak! Yuh kere yuh! Hadi hakemler göremiyor, hakemler başarısız... Ya VAR'ın başındakiler ne iş yapar! Yahu önünüzde cam gibi ekranlar var. Her açıdan pozisyonları görüyorsunuz, peki neden doğru kararı vermiyorsunuz! Dalga mı geçiyorsunuz yahu! Adam, sahada kaba kuvvete başvuruyor, kick-boksçu gibi rakibine art arda tekmeleri vuruyor, izlerken 'öldürmeye teşebbüs' yorumlarını bile yapanlar olmuştur mutlaka! MHK, bu hakemlerden hesap sormalı. Formsuz ve başarısız hakemlerini dinlendirmeli. Gencecik hakemlerin önünü açmalı. Bu amatörce hakem hataları yüzünden Türk futbolunda tartışmalardan, polemiklerden sahaya dönemez olduk... Bu güzel sporu konuşamaz hale geldik...

KAPSAL: Bunları haftalardır dile getiriyoruz. Adaletin olmadığı yerde herkesin kendi adaletini araması gayet doğal. Bir hakem çıktığı her maçta buna VAR hakemi de dahil korkusuzca, hayatındaki son karşılaşması gibi yönetmeli. Hakemler takımların ligdeki konumlarına bakmadan karar vermeli. Bazı işleri de takımlar arasındaki dengeyi oturtmayı puan açısından düşünmemeli. Bu hafta hem Trabzonspor hem de Fenerbahçe aleyhine yapılan büyük hatalar özellikle ligin son düzlüğüne girildiğinde iki takıma da zarar vermiştir.

KORKMAZ: VAR en çok hakemler için bir nimet. Türk hakemler henüz bu nimeti futbolun adaleti ve huzuru yönünde kullanmayı beceremedi. Türkiye'de geçen seneki VAR anlayışı ile bu seneki VAR anlaşıyı FIFA ile UEFA'nın VAR'a yaklaşımları kadar farklı. Hakem kararlarında hasretini çektiğimiz bir standartlar VAR uygulamalarında da ortada görünmüyor. Özellikle penaltı pozisyonları her hakem ve her VAR'a göre farklı muamele görüyor. Bir standat olması gerekiyor.