Taraftardan tepki
Süper Lig'in 19. haftasında oynanması planlanan Malatya- Trabzon mücadelesi deprem felaketi yüzünden ileri bir tarihe ertelenmişti.
Süper Lig'in 19. haftasında oynanması planlanan Malatya- Trabzon mücadelesi deprem felaketi yüzünden ileri bir tarihe ertelenmişti. Bu karşılaşmanın bu haftaki Sivas ve ardından oynanacak Beşiktaş derbisinin arasına alınma ihtimali konuşuluyor. Taraftarlar bu iddiaya tepki gösterdi. Taraflar, erteleme maçının 24. haftaki Rizespor ile 25. haftaki Gaziantep sınavının arasına alınması yönünde mesajlar atılıyor.
- 11.2.2020
FOTOMAÇ GÜNDEM
prev next
- Ersun Yanal kararını verdi! İşte Fenerbahçe'nin Kırklarelispor maçı 11'i
- İşte Süper Lig'de haftanın en iyi 11'i
- İşte Süper Lig'de en çok kurtarış yapan kaleciler! Zirvede sürpriz isim
- Belhanda takımdan ayrılacak mı? Menajerden açıklama geldi
- Sözleşmesi devam ediyor! Yıldız futbolcu da Survivor'da...
Taraftardan tepki haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.