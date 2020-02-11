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11 Şubat 2020, Salı
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Taraftardan tepki

Taraftardan tepki

'in 19. haftasında oynanması planlanan mücadelesi felaketi yüzünden ileri bir tarihe ertelenmişti.

'in 19. haftasında oynanması planlanan mücadelesi felaketi yüzünden ileri bir tarihe ertelenmişti. Bu karşılaşmanın bu haftaki ve ardından oynanacak derbisinin arasına alınma ihtimali konuşuluyor. bu iddiaya tepki gösterdi. Taraflar, erteleme maçının 24. haftaki Rizespor ile 25. haftaki sınavının arasına alınması yönünde mesajlar atılıyor.
  1. 11.2.2020
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