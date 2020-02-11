Özdamar yönetecek
Fırtına'nın perşembe günü Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finali rövanşında Erzurum ile oynayacağı maçı Erkan Özdamar yönetecek.
Fırtına'nın perşembe günü Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finali rövanşında Erzurum ile oynayacağı maçı Erkan Özdamar yönetecek. Özdamar'ın yardımcılıklarını Hakan Yemişken ve Bilal Gölen yapacak. VAR'da ise Tugay Kaan Numanoğlu var. Özdamar ilk kez bordomavililerin maçında sahaya çıkacak.
- 11.2.2020
FOTOMAÇ GÜNDEM
prev next
- Ersun Yanal kararını verdi! İşte Fenerbahçe'nin Kırklarelispor maçı 11'i
- İşte Süper Lig'de haftanın en iyi 11'i
- İşte Süper Lig'de en çok kurtarış yapan kaleciler! Zirvede sürpriz isim
- Belhanda takımdan ayrılacak mı? Menajerden açıklama geldi
- Sözleşmesi devam ediyor! Yıldız futbolcu da Survivor'da...
Özdamar yönetecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.