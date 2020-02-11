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11 Şubat 2020, Salı
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Özdamar yönetecek

Özdamar yönetecek

Fırtına'nın perşembe günü rövanşında ile oynayacağı maçı yönetecek.

Fırtına'nın perşembe günü rövanşında ile oynayacağı maçı yönetecek. Özdamar'ın yardımcılıklarını Hakan Yemişken ve Bilal Gölen yapacak. VAR'da ise Tugay Kaan Numanoğlu var. Özdamar ilk kez bordomavililerin maçında sahaya çıkacak.
  1. 11.2.2020
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