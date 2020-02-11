Kar nedeniyle idman salonda
Fırtına, yoğun kar nedeniyle perşembe günü Erzurum ile oynanacak Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçı hazırlıklarına salonda başladı.
Fırtına, yoğun kar nedeniyle perşembe günü Erzurum ile oynanacak Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçı hazırlıklarına salonda başladı. Hüseyin Çimşir yönetimindeki antrenmanda oyuncular iki grup halinde çalıştı. Birinci gruptaki futbolcular toparlanma, ikinci gruptaki oyuncular ise kuvvet çalışması gerçekleştirdi.
- 11.2.2020
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