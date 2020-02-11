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11 Şubat 2020, Salı
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Kar nedeniyle idman salonda

Kar nedeniyle idman salonda

Fırtına, yoğun kar nedeniyle perşembe günü ile oynanacak rövanş maçı hazırlıklarına salonda başladı.

Fırtına, yoğun kar nedeniyle perşembe günü ile oynanacak rövanş maçı hazırlıklarına salonda başladı. Hüseyin Çimşir yönetimindeki antrenmanda oyuncular iki grup halinde çalıştı. Birinci gruptaki futbolcular toparlanma, ikinci gruptaki oyuncular ise kuvvet çalışması gerçekleştirdi.
  1. 11.2.2020
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