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11 Şubat 2020, Salı
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Favori Trabzon

Favori Trabzon

'de şampiyonluk oranları güncellendi. 'un oranı düşerken, 'nin oranı yükseldi.

'de şampiyonluk oranları güncellendi. 'un oranı düşerken, 'nin oranı yükseldi. Fırtına'nın yeni oranı 3.25, F.Bahçe 3.50, 5. 6.50, 7, 12. ekibi bu oranlarla artık İddaa'da da ligin favorisi durumuna gelmiş oldu.
  1. 11.2.2020
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