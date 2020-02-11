Favori Trabzon
Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi. Trabzonspor'un oranı düşerken, Fenerbahçe'nin oranı yükseldi.
Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi. Trabzonspor'un oranı düşerken, Fenerbahçe'nin oranı yükseldi. Fırtına'nın yeni oranı 3.25, F.Bahçe 3.50, Galatasaray 5. Sivasspor 6.50, Başakşehir 7, Beşiktaş 12. Karadeniz ekibi bu oranlarla artık İddaa'da da ligin favorisi durumuna gelmiş oldu.
- 11.2.2020
FOTOMAÇ GÜNDEM
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