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11 Şubat 2020, Salı
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Başımız sağolsun

Başımız sağolsun

ekibi, resmi hesabından 5 şehidimiz için başsağlığı mesajı yayınladı.

ekibi, resmi hesabından 5 şehidimiz için başsağlığı mesajı yayınladı. Mesajda, "'te yaşanan saldırı neticesinde şehit olan 5 kahraman askerimize Allah'tan rahmet; yakınları ve sevenlerine başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağolsun" ifadeleri kullanıldı.
  1. 11.2.2020
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