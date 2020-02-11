Başımız sağolsun
Karadeniz ekibi, resmi Twitter hesabından 5 şehidimiz için başsağlığı mesajı yayınladı.
Karadeniz ekibi, resmi Twitter hesabından 5 şehidimiz için başsağlığı mesajı yayınladı. Mesajda, "İdlib'te yaşanan saldırı neticesinde şehit olan 5 kahraman askerimize Allah'tan rahmet; yakınları ve sevenlerine başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağolsun" ifadeleri kullanıldı.
- 11.2.2020
FOTOMAÇ GÜNDEM
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