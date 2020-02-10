Kupada rotasyon
Teknik heyet, kupada rotasyona gidecek. Hüseyin Çimşir, hafta içerisinde BB Erzurumspor ile oynayacakları çeyrek final rövanş maçında yedek ağırlıklı bir kadro ile sahaya çıkmayı planlıyor.
Teknik heyet, kupada rotasyona gidecek. Hüseyin Çimşir, hafta içerisinde BB Erzurumspor ile oynayacakları çeyrek final rövanş maç ında yedek ağırlıklı bir kadro ile sahaya çıkmayı planlıyor. Trabzonspor ilk maçı 5-0 kazanarak yarı finali büyük ölçüde garantilemişti.
- 10.2.2020
-
O halini görünce şaştı kaldı! 'Sen neymişsin Sergen hocam'
Toplam 1
Yorum
ibrahim sergen harikaydı harika hocada olacak
-
Khabib Nurmagomedov'dan 100 milyon dolarlık rövanş teklifine flaş yanıt!
Toplam 1
Yorum
Osman adamsın sen işte bu !
-
Mbaye Diagne'den Florya ziyareti!
Toplam 1
Yorum
alattin abi efsane geri döndü.hoşgeldin adamım.
Kupada rotasyon haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.