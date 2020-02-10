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10 Şubat 2020, Pazartesi
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Kupada rotasyon

Kupada rotasyon

heyet, kupada rotasyona gidecek. , hafta içerisinde Erzurumspor ile oynayacakları rövanş maçında yedek ağırlıklı bir kadro ile sahaya çıkmayı planlıyor.

heyet, kupada rotasyona gidecek. , hafta içerisinde Erzurumspor ile oynayacakları rövanş maç ında yedek ağırlıklı bir kadro ile sahaya çıkmayı planlıyor. ilk maçı 5-0 kazanarak yarı finali büyük ölçüde garantilemişti.

  1. 10.2.2020
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