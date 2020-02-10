Kupada rotasyon

Teknik heyet, kupada rotasyona gidecek. Hüseyin Çimşir, hafta içerisinde BB Erzurumspor ile oynayacakları çeyrek final rövanş maç ında yedek ağırlıklı bir kadro ile sahaya çıkmayı planlıyor. Trabzonspor ilk maçı 5-0 kazanarak yarı finali büyük ölçüde garantilemişti.