Kilidi Jose Sosa açtı
Gençlerbirliği oldukça soğuk bir havada oynanan karşılaşmada Trabzonspor'u epey zorladı. Maçı çözen oyuncu ise Jose Sosa oldu. Bordo- mavili takımda sakatlığı nedeniyle hafta içerisindeki antrenmanların birçoğuna katılamayan kaptan, sağlık kurulunun verdiği programa harfiyen uygulayarak sahaya çıkmayı başardı.
Mücadelenin 79. dakikasında VAR incelemesi sonrası kazanılan penaltıda topun başına geçen Arjantinli maestro, meşin yuvarlığı filelere göndererek takımını 1-0 öne geçirdi. Sosa bu golle Süper Lig'de bu sezonki gol sayısını 4'e çıkardı. Ziraat Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde de 2 kez ağları sarsan oyuncu toplamda 6 gole ulaştı. Jose Sosa ayrıca 4'ü Süper Lig'de olmak üzere bu sezon 8 tane de asist gerçekleştirdi.
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