Kilidi Jose Sosa açtı - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
09 Şubat 2020, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Haberleri Kilidi Jose Sosa açtı

Kilidi açtı

Kilidi Jose Sosa açtı

oldukça soğuk bir havada oynanan karşılaşmada 'u epey zorladı. Maçı çözen oyuncu ise oldu. Bordo- mavili takımda sakatlığı nedeniyle hafta içerisindeki antrenmanların birçoğuna katılamayan kaptan, sağlık kurulunun verdiği programa harfiyen uygulayarak sahaya çıkmayı başardı.

Mücadelenin 79. dakikasında VAR incelemesi sonrası kazanılan penaltıda topun başına geçen Arjantinli maestro, meşin yuvarlığı filelere göndererek takımını 1-0 öne geçirdi. Sosa bu golle 'de bu sezonki gol sayısını 4'e çıkardı. ve Avrupa Ligi'nde de 2 kez ağları sarsan oyuncu toplamda 6 gole ulaştı. ayrıca 4'ü Süper Lig'de olmak üzere bu sezon 8 tane de asist gerçekleştirdi.

  1. 9.2.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kilidi Jose Sosa açtı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN