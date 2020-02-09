Kilidi Jose Sosa açtı

Mücadelenin 79. dakikasında VAR incelemesi sonrası kazanılan penaltıda topun başına geçen Arjantinli maestro, meşin yuvarlığı filelere göndererek takımını 1-0 öne geçirdi. Sosa bu golle Süper Lig'de bu sezonki gol sayısını 4'e çıkardı. Ziraat Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde de 2 kez ağları sarsan oyuncu toplamda 6 gole ulaştı. Jose Sosa ayrıca 4'ü Süper Lig'de olmak üzere bu sezon 8 tane de asist gerçekleştirdi.