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09 Şubat 2020, Pazar
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ile 67 dakika

Guilherme ile 67 dakika

devinin yeni transferlerinden kısa süredeki performansı ile göz doldurdu. Brezilyalı yıldız oynadığı maçlarda yaptığı katkıların ardından tarafından G.Birliği maçında ilk 11'de görevlendirildi. 28 yaşındaki sağ kanat 67'de Abdulkadir Parmak ile değiştirildi.

devinin yeni transferlerinden kısa süredeki performansı ile göz doldurdu. Brezilyalı yıldız oynadığı maçlarda yaptığı katkıların ardından tarafından G.Birliği maçında ilk 11'de görevlendirildi. 28 yaşındaki sağ kanat 67'de Abdulkadir Parmak ile değiştirildi.

  1. 9.2.2020
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