Göçek’ten skandal karar!
Trabzonspor'un Norveçli yıldızı Alexander Sörloth, karşılaşmanın uzatma anlarında kırmızı kart gördü. Pozisyonda, Gençlerbirliği'li Baiano'nun arkadan üç kez kasti tekmesine maruz kalan bordo-mavili yıldız, sinirlenerek rakibini itti.
Baino yere düşerken, hakem Hüseyin Göçek önce iki oyuncuya da sarı kart çıkardı. Daha sonra VAR'dan gelen uyarı ile pozisyonu tekrar izleyen Göçek, Sörloth'a kırmızı kartını gösterdi. Göçek' in rakibini sakatlamaya yönelik şiddette 3 kez tekme atan Baiano'yu ise atmaması büyük tepki çekti. Sörloth kariyerinde ilk kez kırmızı kart gördü.
- 9.2.2020
-
O halini görünce şaştı kaldı! 'Sen neymişsin Sergen hocam'
Toplam 1
Yorum
ibrahim sergen harikaydı harika hocada olacak
-
Khabib Nurmagomedov'dan 100 milyon dolarlık rövanş teklifine flaş yanıt!
Toplam 1
Yorum
Osman adamsın sen işte bu !
-
Mbaye Diagne'den Florya ziyareti!
Toplam 1
Yorum
alattin abi efsane geri döndü.hoşgeldin adamım.
Göçek’ten skandal karar! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.