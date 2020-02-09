Göçek’ten skandal karar!

Baino yere düşerken, hakem Hüseyin Göçek önce iki oyuncuya da sarı kart çıkardı. Daha sonra VAR'dan gelen uyarı ile pozisyonu tekrar izleyen Göçek, Sörloth'a kırmızı kartını gösterdi. Göçek' in rakibini sakatlamaya yönelik şiddette 3 kez tekme atan Baiano'yu ise atmaması büyük tepki çekti. Sörloth kariyerinde ilk kez kırmızı kart gördü.