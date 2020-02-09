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09 Şubat 2020, Pazar
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Göçek’ten skandal karar!

Göçek’ten skandal karar!

'un Norveçli yıldızı Alexander Sörloth, karşılaşmanın uzatma anlarında gördü. Pozisyonda, 'li 'nun arkadan üç kez kasti tekmesine maruz kalan bordo-mavili yıldız, sinirlenerek rakibini itti.

Baino yere düşerken, hakem önce iki oyuncuya da sarı kart çıkardı. Daha sonra VAR'dan gelen uyarı ile pozisyonu tekrar izleyen Göçek, Sörloth'a kırmızı kartını gösterdi. Göçek' in rakibini sakatlamaya yönelik şiddette 3 kez tekme atan 'yu ise atmaması büyük tepki çekti. Sörloth kariyerinde ilk kez gördü.

  1. 9.2.2020
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