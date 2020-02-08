Trabzonspor'da yetiştir ve sat devri

Transfer dönemlerinde kadro mühendisliğini ön planda tuttuklarını belirten Ağaoğlu, "Altyapıdan yetişen oyuncuların piyasa değeri 70 milyon euro'yu buluyor. Trabzonspor'un felsefesi, planı ve de programı, altyapıdan oyuncu yetiştirip yararlanmak ve pazarlamak olmalıdır. Daha fazla emlak ve enerji işleri ile uğraşmamak gerek" ifadesini kullandı.