Trabzonspor hasreti bitirmek istiyor! İşte Çimşir'in Gençlerbirliği 11'i - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
08 Şubat 2020, Cumartesi
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hasreti bitirmek istiyor! İşte Çimşir'in 11'i

Trabzonspor hasreti bitirmek istiyor! İşte Çimşir'in Gençlerbirliği 11'i

'in formda takımı , ile karşı karşıya geliyor. Bordo-mavililer, zorlu deplasmanda kazanarak yoluna emin adımlarla devam etmek isterken, 8 senelik deplasman galibiyeti hasretini dindirmenin peşinde. Her iki teknik adam da kritik karşılaşma öncesi sahaya süreceği ilk 11'i büyük oranda belirledi.

Süper Lig'de ikinci yarıya ve galibiyetleriyle başlayan, şampiyonluk yarışı için iddialı bir konumda bulunan , bugün başkent deplasmanında sahaya çıkıyor. 'nda da yoluna devam eden ve yarı finalin kapısını aralayan bordo-mavililer, engelini geçip teknik direktör Hüseyin Çimşir ile yakaladığı galibiyet serisini devam ettirmek istiyor. 'in yöneteceği zorlu mücadele 17.00'de başlayacak. devi, Ankara'da en son 3 Aralık 2012'de 4-0 yendiği rakibi karşısında söz konusu dönemin ardından oynadığı 5 maçta 2 mağlubiyet ve 3 beraberlik aldı. Başkentte 8 yıldır kazanamıyor.

İLK 11'LER

GENÇLERBİRLİĞİ: NORDFELD, ERDEM, NORDFELDT, ERDEM, FLAVIO, TOURE, HALİL, BAIANO, YASİN, SESSEGNON, CANDEIAS, NADİR, SEFA

TRABZONSPOR: UĞURCAN, PEREIRA, HÜSEYiN, CAMPI, NOVAK, MIKEL, SOSA, GUILHERME, NDIAYE, NWAKAEME, SÖRLOTH

SOSA VAR 5 İSİM YOK
Bordo-mavili takımda sakatlıkları devam eden Abdülkadir Ömür ve Ahmet Canbaz dışında dün idmanda hafif sakatlık geçiren kaleci Erce Kardeşler, Ekuban ve yeni transfer Messias da bugün kadroda yok. Hafif sakatlığı olan ve Erzurumspor kupa maçında dinlendirilen kaptan kaptan ise sahaya çıkacak. Forvet Ekuban ve stoper Messias'ın yabancı kontenjanı nedeniyle kadroya alınmadığı dile getirildi.

İKİ TAKIM DA KAYBETMİYOR
İki takımın bugün yapacakları müsabaka öncesi Trabzonspor'un dış ve Gençlerbirliği'nin iç sahadaki son 5 maçlık performansları dikkat çekiyor. Bordo-mavili takım deplasmanda 5 karşılaşmada 4 galibiyet 1 beraberlik elde etti. Başkent ekibi de sahasında son 5 haftada 3 galibiyet 2 beraberlik aldı.

  1. 8.2.2020
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