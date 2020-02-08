Trabzonspor hasreti bitirmek istiyor! İşte Çimşir'in Gençlerbirliği 11'i

Süper Lig'de ikinci yarıya Kasımpaşa ve Fenerbahçe galibiyetleriyle başlayan, şampiyonluk yarışı için iddialı bir konumda bulunan Trabzonspor, bugün başkent deplasmanında sahaya çıkıyor. Ziraat Türkiye Kupası'nda da yoluna devam eden ve yarı finalin kapısını aralayan bordo-mavililer, Gençlerbirliği engelini geçip teknik direktör Hüseyin Çimşir ile yakaladığı galibiyet serisini devam ettirmek istiyor. Hüseyin Göçek'in yöneteceği zorlu mücadele 17.00'de başlayacak. Karadeniz devi, Ankara'da en son 3 Aralık 2012'de 4-0 yendiği rakibi karşısında söz konusu dönemin ardından oynadığı 5 maçta 2 mağlubiyet ve 3 beraberlik aldı. Başkentte 8 yıldır kazanamıyor.

İLK 11'LER

GENÇLERBİRLİĞİ: NORDFELD, ERDEM, NORDFELDT, ERDEM, FLAVIO, TOURE, HALİL, BAIANO, YASİN, SESSEGNON, CANDEIAS, NADİR, SEFA

TRABZONSPOR: UĞURCAN, PEREIRA, HÜSEYiN, CAMPI, NOVAK, MIKEL, SOSA, GUILHERME, NDIAYE, NWAKAEME, SÖRLOTH

SOSA VAR 5 İSİM YOK

Bordo-mavili takımda sakatlıkları devam eden Abdülkadir Ömür ve Ahmet Canbaz dışında dün idmanda hafif sakatlık geçiren kaleci Erce Kardeşler, Ekuban ve yeni transfer Messias da bugün kadroda yok. Hafif sakatlığı olan ve Erzurumspor kupa maçında dinlendirilen kaptan kaptan Jose Sosa ise sahaya çıkacak. Forvet Ekuban ve stoper Messias'ın yabancı kontenjanı nedeniyle kadroya alınmadığı dile getirildi.

İKİ TAKIM DA KAYBETMİYOR

İki takımın bugün yapacakları müsabaka öncesi Trabzonspor'un dış ve Gençlerbirliği'nin iç sahadaki son 5 maçlık performansları dikkat çekiyor. Bordo-mavili takım deplasmanda 5 karşılaşmada 4 galibiyet 1 beraberlik elde etti. Başkent ekibi de sahasında son 5 haftada 3 galibiyet 2 beraberlik aldı.